Kuru Meyvede ‘Birlikte’ Çözüm

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu anlatan Celep, "Bu ürünlerde satıştan öte pazarlamaya yoğunlaşmalıyız. Türk üzümünün ortalama ihraç fiyatı ile diğer üretici ülkelerin ihraç ancak bu ürünlerin ortalama ihraç fiyatları arasında önemli farklar var. Bu durum ne üreticiyi, ne tüccarı, ne de ihracatçımızı mutlu ediyor. Komisyonlarımız yapacakları çalışmalarla bu ihraç ürünlerimizin daha katma değerli ihracatının yolunu açacak" diye konuştu.

