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Kuru Meyve Sektörü sezon öncesi Malatya’da toplandı

- TARİŞ İncir Birliği Başkanı Bircan: İncir için şimdilik her şey mükemmel.

Kuru Meyve Sektörü sezon öncesi Malatya’da toplandı

- TARİŞ İncir Birliği Başkanı Bircan: İncir için şimdilik her şey mükemmel.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:36
Kuru Meyve Sektörü sezon öncesi Malatya’da toplandı

Türkiye Kuru Meyve İhracatçılar Birliği ve Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu sezon öncesi Malatya’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Türkiye’deki üretimin yaklaşık yzüde 80-90’ı ihraç edilen kuru incir, kayısı ve üzümün ele alındığı toplantıda sezon öncesi ürünler değerlendirildi.

Toplantıya katılan TARİŞ İncir Birliği Başkanı ve Ege İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu üyesi toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek sezon öncesi inciri değerlendirdi. Ege İhracatçılar Birliği Kuru Meyve Sektörü olarak bu yıl sezon öncesi Kayısı diyarı Malatya’da toplandıklarını belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Ülkemizdeki kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının yaklaşık yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Burada sektör temsilcileri, ihracatçılar işletmeciler ve tüccarlar var. Bu ürünlerin yeni sezon öncesi değerlendirilmesi konuşuldu” dedi.

“İNCİR İÇİN ŞİMDİLİK HER ŞEY MÜKEMMEL”

Yeni sezon öncesiincirle ilgili değerlendirmelerde de bulunan TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “İncirle ilgili bütün gelişmeler Allah çok şükür olumlu görünüyor. Sezon 10-15 gün arası erken görünüyor. Piyasada geçen yıldan kalan ürünlerin olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde rekolte çalışmalarına başlanacak. Rekolte çalışmalarından sonra izlenecek yol belirlenecek. Şu anda fiyat konusu açıklamak zor ve erken. İleriki günlerde fiyatı açıklayacağız. Önce piyasanın görülmesi lazım. İncir havanın neminden etkilenen bir ürün ve hassas bir yapısı var. Fiyat zaten kendiliğinden oluşur. Üreticinin yanındayız ve üreticimizi ezdirmeyiz” diye konuştu. ( busabahmalatya.com)

İHA

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KayısıKuru MeyveIncirMustafa BircanYeni SezonMalatya
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