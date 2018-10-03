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Küçük esnaf zamlara ve enflasyona karşı direnç gösteriyor

Yaşanan ekonomik dalgalanmada esnaf ve sanatkarın zamlara karşı direndiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusu sanki esnaf ve sanatkarmış gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor. Bugün bir esnafın en az 5 bin TL veresiye alacağı var. Zamların mümessili küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır” dedi.

Küçük esnaf zamlara ve enflasyona karşı direnç gösteriyor

Yaşanan ekonomik dalgalanmada esnaf ve sanatkarın zamlara karşı direndiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusu sanki esnaf ve sanatkarmış gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor. Bugün bir esnafın en az 5 bin TL veresiye alacağı var. Zamların mümessili küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır” dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:23
Küçük esnaf zamlara ve enflasyona karşı direnç gösteriyor

Tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarın gereksiz zam yapmaktan kaçındığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarımız, yılların verdiği tecrübe sayesinde piyasanın nabzını yakından takip etmektedir. Böyle bir ekonomik dalgalanmada yapılacak olası zamların vatandaşın kesesini ne ölçüde etkileyeceğini çok iyi bilmektedir. Hiçbir esnaf ve sanatkar, yıllardır dükkanına girip çıkan, hal hatır soran müşterisini üç beş kuruş için kaybetmek istemez. Çünkü Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız için müşteri veli nimettir. Tüm girdiler ve maliyetler artsa bile esnafımız enflasyonla topyekün mücadele vermektedir. Zaten küçük esnaf sürekli mal alıp sattığı için ürün sirkülasyonu hızlıdır ve stokçuluk yapacak yeri bile yoktur. Şu an piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusu kesinlikle esnaf ve sanatkarımız değildir” diye konuştu.

“BÜYÜK MAĞAZALAR ZAMLARI PROMOSYON İLE SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR”

Bazı büyük mağazaların ve AVM’lerin peşin fiyatına taksit, indirim, promosyon vb. gibi taktiklerle yaptıkları zamları saklamaya çalıştığını belirten Palandöken, “Türkiye’de yüzlerce zinciri olan mağazalar, döviz kurunu bahane ederek birçok ürüne neredeyse yüzde 100 zam yaptı. Ancak indirim aldatmacası ve çeşitli yöntemlerle bu zamları vatandaştan saklıyorlar. Vatandaşları kredi kartından taksitle alışveriş yaptığı için çoğu zaman bu fiyat artışının bilincine varamıyor. Kredi kartını dolduran vatandaşlar veresiye alışveriş yapmak için mahalle esnafına koşuyor. Vatandaşın faizsiz bankası olan esnafımız, gereksiz zam yapmak şöyle dursun bir de veresiye satış ile sosyal dayanışma gösteriyor. Oysa esnaf ve sanatkarımız da hayat pahalılığından olumsuz etkileniyor. Başta elektrik, su, akaryakıt gibi temel girdilere yapılan zamlar, esnaf ve sanatkara direkt yansıyor. Zaten esnafımızın kazancı faturalara, dükkan kirasına, stopaj vergisine gidiyor. Esnafımız sattığı malın yerine rafa yeni mal bile koyamıyor” ifadelerinde bulundu. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik DalgalanmaBendevi PalandökenZamlarSanatkar
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