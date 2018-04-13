Krediler 2,3 trilyon TL’ye yükseldi

TBB verilerine göre; Şubat 2018 itibariyle kullandırılan nakdi krediler bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 2 trilyon 291 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi Şubat ayı aylık bültenini yayınlandı. Buna göre; TBB üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Şubat 2018 itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artarak 2 trilyon 291 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 2 trilyon 176 milyar TL’si bankalar, 49 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 34 milyar TL’si finansman şirketleri ve 33 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar Şubat 2018 itibarıyla 71 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 65,2 milyar TL’si bankalara; 2,9 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,6 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Ticari krediler 1 trilyon 754 milyar TL oldu

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2018 Şubat ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 trilyon 754 milyar TL oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 19) ve inşaat sektörü (yüzde 13) takip etti.

Toptan ve perakende ticaret sektörü bir yıl içerisinde yüzde 30 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 20 arttı. Şubat 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör; yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,4 ile imalat sektörü takip etti.

Bireysel krediler 538 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Şubat 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 538 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları, yüzde 7’sini taşıt kredileri ve yüzde 39’unu diğer bireysel krediler oldu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 30,2 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,8 milyon artarak 30,2 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Şubat ayında 159 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

Şubat ayında 107 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 23 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı. Şubat 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 186 milyar TL, Ankara’da 52 milyar TL ve İzmir’de 35 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 38 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve Mersin oldu.