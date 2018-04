"Kozmetikte dünya oyuncusu Türkiye olur"

Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, kozmetik sektöründe hammaddenin altyapısı olan endemik bitkilerin en kalitesi ve çeşit olarak en bolunun Türkiye’de olduğunu vurgulayarak, "Bizim ürettiğimiz kişisel bakım ürünleri ile ithal kozmetik markaları yarışamaz. Kalite olarak onlardan 10 gömlek üstteyiz" dedi.

Doğal, yerli ve milli kozmetik kullanılması noktasında uyarılarda bulunan Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin, kozmetikte dünya oyuncusu olmanın sırrını açıkladı. Hammaddenin altyapısı olan endemik bitkilerin en kalitesi ve çeşit olarak en bolunun Türkiye’de bulunduğunu vurgulayan Çetin, "Hammadde satan yabancı firmalar Türkiye’de yetişen bitkileri işleyip hammadde haline getirerek bizlere ve dünyaya satmaktadır. Ayrıca ülkemizi yabancı kozmetik markaları istila etmiş durumdalar. Bu ürünler cilt yapımızı ve saç yapımızı bozan kozmetik ürünleridir. Yetkililerin bir an önce buna da önlem almalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Olay sadece ülkemizle sınırlı değildir"

Türkiye’ki kozmetik hacminin ortalama 9 milyar lira civarında olduğunu kaydeden İsmail Çetin, "Bu pastanın 7 milyar lirasını yabancı, sadece 2 milyar lirasını Türk kozmetik markaları almaktadır. Olay sadece ülkemizle sınırlı değildir. Şayet biz milli ve yerli değerlerimize güvenir, Bakanlığın ortaya koyduğu kurallara uygun, belgeleri tam, dürüst Türk üreticisi ve satıcısına sahip çıkarsak, hammadde ve Ar-Ge çalışmalarına yatırım yaparsak, 510 milyar dolarlık dünya kozmetik hacminde bizden ham madde ve kozmetik ürünü almak zorunda kalacaklardır" şeklinde konuştu.

"İthal kozmetikler insanımızın cilt yapısına ve saçına zarar vermektedir"

Çetin, "Bizim ürettiğimiz kişisel bakım ürünleri ile ithal kozmetik markaları yarışamaz. Kalite olarak onlardan 10 gömlek üstteyiz. Denemek isteyen varsa merkezimizde ağırlamaya hazırız. İthal kozmetikler insanımızın cilt yapısına ve saçına zarar vermektedir. Bundan dolayı insanımıza kaliteli, doğal, Bakanlık müracaatlı merdiven altı olmayan milli ve yerli kozmetik kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

"Korsan kozmetik satanlara önlem alınması şart"

Her kozmetik ürününü satan ve üretim yapılan yerlerin denetiminin yetkililer tarafından sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Çetin, "Biz şirket olarak Bakanlık belgeleri tam, ortaya konulan kanun ve kurallara tam manası ile uyan bir firmayız. Her ürettiğimiz ürünü kalite olarak zirve noktasında yaptık. Her ürünümüzün de yüzde 100 arkasındayız. Madalyonu ters çevirecek olursak, bir kişi çıkıyor, belgesi yok, Sağlık Bakanlığına müracaatı yok. Merdiven altında kalitesiz ürünü üretip satıyor. Korsan kozmetik diye nitelendirdiğimiz bu üretici ve satıcıların bir an önce sıkı denetimlerle engellenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Kalitede üst seviyeyi yakalamak için yetkililerin denetimlerini sıkı bir şeklide sürdürmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizen İsmail Çetin, korsan ve yabancı kozmetiklere önlem alınması ve doğal kozmetik kullanılması durumunda gerçekleşecek durumu şöyle sıraladı:

"Ülkemiz insanı kozmetik olarak üst segment kaliteli ürün kullanacak.

Dünya bizden hammadde ve kozmetik ürünleri almak zorunda kalacak.

Kadınlarımızın cildi zarar görmeyecek, toplumun saçı dökülmeyecek.

Paramız ülkemizde kalacak

Ekonomimiz güçlenecek

Kozmetikte dünya oyuncusu Türkiye olacak".

Milli ve yerlilik vurgusu yapan Acvit Kozmetik CEO’su Çetin, “Bu vatan bizim, bu ülke bizim başkada gidecek bir yerimiz yok. Milli değerlerimize sahip çıkalım” dedi.