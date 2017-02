KOSGEB tarafından, Kredi Garanti Fonu AŞ ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi birlikleri ile birlikte uygulamaya alınacak destek ile yaklaşık 230 bin KOBİ destekten faydalanabilecek.

MALATYA’DAN BİN 925 KOBİ BAŞVURU YAPTI

Gecen yıl hükümetin desteği ile uygulamaya alınan 50 bin lira faizsiz krediye Malatya’dan bin 925 KOBİ başvuru yaptı. Bin 925 KOBİ’den ise, TÜİK verilerine göre yapılan dağıtımda 117 işletmenin başvurusu onaylandı. 2017 yılında ise, hHükümetin işletmelerin taleplerini dikkat alarak bu sayının aratacağı ifade ediliyor. 2017 yılında ayrıca mikro işletmelere öncelik verileceği öğrenildi.

DESTEKLER 2017’DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı ile KOSGEB desteklerine devam kararı alındı. Bu yıl, da 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği ile KOBİ’LER rahat nefes alacak. KOSGEB desteklerinden dolayı küçük işletmelerin rahat nefes aldığını belirten demir ustası Hasan Katon, “Desteklerin uzun süre olması bizi ziyadesi ile memnun ediyor. KOSGEB sayesinde büyük firmalara karşı savaş veriyoruz aslında. Yapılan yatırımlar ve aldığımız eğitimlerle işimizde daha tecrübeli olduk. Ticaret yapıyoruz sonuçta, ticarette risk önemli global bir dünyada yaşıyoruz. Sadece iş yeri açmayla olmuyor, pazarı da bilmemiz gerekiyor. KOSGEB’in destekleri ile bu sayede çok önemli” dedi.

“PARAN YOKSA İŞİN DE OLMAZ”

Yapılan yatırımların her zaman önemli olduğunu dile getiren işletme sahibi Mehmet Derin ise, “KOSGEB küçük işletmelerin can simidi. Bugün yaşadığımız dünya acımasız olmuş paran yoksa işinde olmaz. Bugün KOSGEB’in nimetleri ile ayakta durabiliyoruz. Sektörde büyük firmalar gibi kurallarımız oluyor. Hesaplarımız girdi-çıktılar tek tek hesaplıyoruz. KOSGEB’in destekleri her zaman orta ölçekli esnafın üstüne olsun duamız bu. Gecen yılda 50 bin TL’lik faizsiz kredi başvurusunda bulunduk olmadı. Bu sene nasip olursa çıkar diye düşünüyorum” diye konuştu.

SON BAŞVURU 20 ŞUBAT

KOSGEB 2017 yılında vereceği desteğin ayrıntıları da belirlenmeye başladı. 50 Bin TL’lik destek için müracaat eden işletmeler ilk bir yılı ödemesiz, 36 ay vadeli ve sıfır faizli kredi KOBİ’lere verilecek. Aralık 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu programdan yararlanamayacak. Destekten yararlanmak isteyenler, 20 Şubat’a kadar “sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr” internet adresinden başvuruda bulunabileceği ifade edildi.

