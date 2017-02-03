Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya İl Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısına BİK İl Müdürü Nihat Abacı, KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki ile Malatya’daki Yerel Basın temsilcileri katıldı. Burada konuşan BİK İl Müdürü Nihat Abacı KOSGEB desteği ile ilgili basın mensuplarına bilgi verilmesi amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek, "Basın İlan Kurumu Genel Müdürümüz Yakup Karaca ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer arasında imzalanan protokol gereği, yazılı basın işletmelerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyonu konusunda destekler gündeme gelmişti. Bu desteklerin neler olduğunu bugün Sayın İl Müdürü Murat Seki ile gazeteciler ve basın temsilcilerine anlatmak üzere bir araya geldik. Sözü edilen desteğin yazılı basının azami derecede istifade edeceklerini ümit ediyorum. Basın sektörünün gelişme ve dönüşüm anlamında desteklenmesi için Finansa ihtiyacı var. Artık yazılı basın dijital sisteme doğru kaymış durumdadır. Bugün de gazetelerin web sayfaları da var. Haber ver resmi ilanlar kendi web sayfalarında da yayınlanıyor. Değişim ve dönüşüme ayak uyduran gazetelerin bu finansmanı karşılayacak olan KOSGEB'e getirilecek projeler karşısında En üstün desteği vereceğini ümit ediyorum" dedi. KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürü Murat Seki, toplantının amacının sektör temsilcilerini bilgilendirmek olduğunu kaydederek, "Bugün burada basın temsilcilerine KOSGEB’den bu teşviklerle neler getirilecek ve bu teşviklerden nasıl yararlanılabileceğine dair bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Biz zaten KOBİ’ler diye tanımladığımız 1 ile 250 arası işçi çalıştıran işletmelerin arasında basın kuruluşları basın işletmeleri KOBİ tanımı içerisinde yer almaktadır. Biz de kurum olarak kurulduğumuz günden beri ve basın kuruluşlarının KOSGEB desteklerine dahil olduğu günden beri, basın işletmelerimize, basın girişimcilerimize bu konuda destek vermeye devam ediyoruz. Bu iki türlü gerçekleşiyor Bir doğrudan yararlanacağı olarak basın işletmeler yer alıyor ve diğeri de tedarikçi olarak yer alıyorlar” şeklinde konuştu. Seki, basın işletmelerinin de KOSGEB'ten faydalanabileceğini belirterek, “Basın İşletmeleri KOSGEB’den nasıl faydalanır. Hem yararlanılarak hem tedarikçi olarak nasıl bir iş birliği içerisinde götürülür. Basın işletmelerinin daha ileri gitmesi daha ilerlemesi gerek istihdam olanaklarının artırılması gerekse de teknolojik olanakların artırılması ile daha iyi hizmet kalitesi sunmaları noktasında KOSGEB desteklerden nasıl yararlanılabilir bunu paylaşacağım. Malatya'da hâlihazırda KOSGEB ile basın kuruluşları arasında İyi bir iletişim söz konusu. Direkt olarak desteklerimizden hem yararlanıcı hem tedarikçi olarak yararlanan işletmeler var. Bu açıdan da baktığımızda çok verimli bir toplantı olacağını ümit ediyorum. Bu birlikteliği daha ileriye taşımak amacıyla bugün bir aradayız. Vereceğimiz bilgilerle bu desteklerin daha yoğun kullanılması açısından ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaların ardından desteklerden ne şekilde yararlanılacağı, hangi konuları kapsadığı hakkında katılımcılara geniş bilgi verildi.

İHA