

Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi ve KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki dün bir basın toplantısı düzenledi. Basın İlan Kurumu Malatya Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Malatya’da faaliyet gösteren gazete temsilcileri de katıldı. Yazılı basın işletmelerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon konusunda hangi desteklerin verilebileceğinin konuşulduğu toplantıda ilk sözü Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı aldı.

KOSGEB destekleri hakkında gazetecilere bilgi vereceklerini ifade eden Abacı, Genel Müdürleri Yakup Karaca ile KOSGEB Başkanı Recep İlker arasında imzalanan protokol çerçevesinde yazılı basın işletmelerinin geliştirilmesi ve rehabilitasyon konusunda desteklerinin gündeme geldiğini belirtti.

DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM

Projeler karşısında en üstün desteğin verileceğini ümit ettiğini dile getiren Abacı, “Bu desteklerin neler olduğunu KOSGEB Müdürümüz Murat Bey ile gazetelere anlatmak için bir araya geldik. Söz edilen desteklerden yazılı basının azami derecesinde istifade edeceğini ümit ediyoruz. Basın sektörünün gelişme ve dönüşüm anlamında desteklenmesi için finansmana da ihtiyaç var. Çünkü artık yazılı basın dijitale doğru kaymış durumda. Gazetelerin artık web sayfaları da var. Bu yönde gazeteler değişim ve dönüşüme ayak uydurdukları için bu finansmanı karşılayacak KOSGEB’in ise getirilecek projeler karşısında en üstün desteği vereceğini ümit ediyorum” söylemlerini kullandı.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

İşletmelere, girişimcilere, basın girişimcilerine destek vermeye devam ettiklerini kaydeden KOSKEB Malatya İl Müdürü Murat Seki ise, “Bugün burada İŞKUR tarafından yapılan işbirliğinin gazete temsilcilerine ve çalışanlarına neler getireceğini ve KOSGEB desteklerinden ne şekilde yararlanacaklarına dair bir düzenleme toplantısı içerisinde bulunuyoruz. Biz zaten KOBİ’ler diye tanımladığımız belirli düzeyde işçi çalıştıran işletmelerin arasında zaten basın kuruluşları, basın işletmeleri, basın girişimleri zaten bu komutanın içerisinde yer almaktadır. Biz de kurum olarak kurulduğumuz günden beri basın kuruluşlarının KOSGEB desteklerine dahil olduğu günden beri de bir basın işletmelerine, girişimcilerimize, basın girişimcilerimize destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

DESTEKLERDEN FAYDALANAN BASIN İŞLETMELERİ VAR

“Bu destek 2 türlü gerçekleşiyor. Bir doğrudan basın işletmesi yararlanıcı olarak yer alıyorlar, bir de tedarikçi olarak yer alıyorlar. Basın işletmeleri hem yararlanıcı olarak hem de tedarikçi olarak KOSGEB’den nasıl faydalanır, nasıl bir işbirliği içerisinde götürülür?” diyen Seki, “İşletmeler, basın mensupları, basın işletmelerimizin daha ilerlemesi, istihdam olanaklarını arttırması gerek. Zaten hali hazırda Malatya’da da ciddi bir KOSGEB ile iletişim söz konusu basın kuruluşları arasında direk olarak desteklerimizden hem yararlanıcı hem tedarikçi olarak faydalanan basın işletmeleri var. Biz bu birlikteliği daha ileri aşamaya götürmek amacıyla bugün burada buradayız. İnşallah bu desteklerin daha yoğun sektör tarafından kullanılması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL