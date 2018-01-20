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KONUT SATIŞI ARTTI MI AZALDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da 2017 yılında 11 bin 984 konut satıldı.

KONUT SATIŞI ARTTI MI AZALDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün Konut Satış İstatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya'da 2017 yılında 11 bin 984 konut satıldı.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 12:07
KONUT SATIŞI ARTTI MI AZALDI MI?

Malatya'da konut satışları 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 3,34 azalıp satılan konutların 4 bin 983'ü ilk satış, 7 bin 1'i ikinci el satış olduğu açıklandı. 2017 yılında satılan 11 bin 984 konutun 3 bin 658'i ise ipotekli olarak satıldı.

2017'NİN ARALIK AYINDA BİN 97 KONUT SATILDI

Ülkemizde 2017 yılında bir milyon 409 bin 314 konut satış sonucu el değiştirdi. TÜİK'in yaptığı açıklamalara göre Malatya’da, 2017 Aralık ayında bin 97 konut satıldığı bildirildi. Malatya'nın çevre illeri Elazığ'da aynı yılın Aralık ayında 946 konut satılırken, Bingöl’de 517, Tunceli'de ise 133 konut satıldı.

Konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterirken 2017 yılında İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı.

Satış sayılarına göre İstanbul’u 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azalarak 132 bin 972 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller de sırasıyla 11 konut ile Hakkari ve Ardahan, 52 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞI AZALDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı da yüzde 50,1 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalış göstererek 66 bin 311 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 420 konut satışı ve yüzde 17,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49,8 oldu. Ankara 7 bin 749 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 420 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarına ilişkin açıklamada ise 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında arttığı belirtildi.  

Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, bin 691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi. Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye’den 418 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 271 konut ile Suudi Arabistan, 151 konut ile Kuveyt ve 129 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye genelinde 2017 yılında, erkekler yüzde 59,4 pay ile 837 bin 928, kadınlar da yüzde 29,1 pay ile 409 bin 453 konut sahibi olurken, yüzde 2,1 pay ile 29 bin 178 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.(Haber Merkezi)

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:56
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MalatyaBu SabahKonut Satışı AzaldıKonut
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