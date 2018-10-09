Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
234.381
DOLAR
6.1240
STERLİN
8.0026
EURO
7.0287

Konut fiyatlarında en yüksek değerler açıklandı

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 4 bin 695 TL ile Muğla olarak açıklandı. Muğla‘nın ardından gelen İstanbul‘da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, İzmir‘de 3 bin TL. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 2 bin 193 TL olarak saptandı. Öte yandan Malatya’da ise sadece geçen ay 958 konut satıldı. Bu anlamda kentte, bölgede hatırı sayılır bir şekilde konut satışı yapılıyor. Ancak konut fiyatlarına ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi.

Konut fiyatlarında en yüksek değerler açıklandı

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 4 bin 695 TL ile Muğla olarak açıklandı. Muğla‘nın ardından gelen İstanbul‘da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, İzmir‘de 3 bin TL. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 2 bin 193 TL olarak saptandı. Öte yandan Malatya’da ise sadece geçen ay 958 konut satıldı. Bu anlamda kentte, bölgede hatırı sayılır bir şekilde konut satışı yapılıyor. Ancak konut fiyatlarına ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi.

09 Ekim 2018 Salı 10:19
Konut fiyatlarında en yüksek değerler açıklandı

Türkiye genelinde konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri açıklandı. Buna göre tüm Türkiye‘de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 193 TL olarak saptanırken ülke genelinde ortalama konut büyüklüğü 125 metrekare, ortalama konut fiyatı 274 bin 125 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 16 yıl oldu.

Türkiye’de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 33, son 1 yılda ise yüzde 15 artış gösterdi. Gelecek 6 ayda ise konut fiyatlarında artış beklenmiyor.

İSTANBUL 19 YIL İLE YATIRIMDA AVANTAJLI

Söz konusu otomatik gayrimenkul değerleme platformunun il bazında değerlerine bakıldığında konut metrekare satış fiyatı en yüksek iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 695 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl. Muğla’nın ardından konut metrekare satış fiyatı en yüksek il İstanbul. İstanbul genelinde konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 19 yıl. İzmir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl; Çanakkale’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 455 TL, geri dönüş süresi 22 yıl; Balıkesir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 394 TL, geri dönüş süresi ise 25 yıl olarak belirlendi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Konut Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının gramı 236 lira
Altının gramı 236 lira
FZD başvuru sonuçları açıklandı
FZD başvuru sonuçları açıklandı
114 firmadan savunma istendi
114 firmadan savunma istendi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim