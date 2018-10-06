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Kömür fiyatlarında yüzde yüz artış

İthal kömürdeki yüzde yüz artışa tepki gösteren ve hala kömür satıcılarının kömür satamadığını dile getiren Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, “Pres kömürlerin geçen yıl ton fiyatı 800 ila 830 TL arasında satılıyordu. Bu yıl ise bin 380 ila bin 400 TL’ye satılıyor. Burada nakliye farkı da var. Mesela 225 dolar olan bir kömürün maliyeti bugünkü şartlarda bin 508 TL’ye mal oluyor” dedi.

Kömür fiyatlarında yüzde yüz artış

İthal kömürdeki yüzde yüz artışa tepki gösteren ve hala kömür satıcılarının kömür satamadığını dile getiren Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, “Pres kömürlerin geçen yıl ton fiyatı 800 ila 830 TL arasında satılıyordu. Bu yıl ise bin 380 ila bin 400 TL’ye satılıyor. Burada nakliye farkı da var. Mesela 225 dolar olan bir kömürün maliyeti bugünkü şartlarda bin 508 TL’ye mal oluyor” dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:47
Kömür fiyatlarında yüzde yüz artış

Geçen yıl bir tonu 800 liraya satılan ithal kömür, bu yıl bin 400 lira civarında satılırken, ithal kömürdeki yüzde 100 artışa tepki gösterenMalatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Yardımcısı ve Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, BUSABAH gazetesine konuştu.

İthal linyit kömür fiyatlarının geçen yıl tonunun 800 ila 850 TL arasında satıldığını dile getiren Başkan Özbek, bu yıl ise bin 600 ila bin 650 TL arasında olduğunu söyledi.

KÖMÜR İTHAL GELİYOR

Kömürün dolar bazında ithal edildiğini vurgulayan ve yerli kömür üretimine dikkat çeken Başkan Özbek, şunları kaydetti:

“Pres kömürlerin geçen yıl ton fiyatı 800 ila 830 TL arasında satılıyordu. Bu yıl ise bin 380 ila bin 400 TL’ye satılıyor. Elbette ki burada nakliye farkı da var. Mesela 225 dolar olan bir kömürün maliyeti bugünkü şartlarda bin 508 TL’ye mal oluyor. Kömür ithal geliyor. Fiyatı artan gıda ürünleri gibi değil. Gıdalar Türkiye’de yetişiyor. Ve fırsatçılar bu gıdaların fiyatlarını yükseltiyor. Ama kömür gerçekten de dışarıdan ithal ediliyor. Ve dolar kuruna bağlı. Esnaflar, tüketiciler burada mağdur oluyor. Biz ‘kömürde de yerli ve milli duruş’ diyoruz. Yeli ve milli duruşumuzu göstermemiz lazım. Ben geçenlerde hesapladım, Şırnak kömürünün tonunun satış fiyatı 550-600’e satılması gerekiyor. Şırnak kömürünün kalorisi yüksek, dayanıklılığı fazla. Şırnak kömürünün biraz kükürt oranı yüksek çıkabilir ama Çevre İl Müdürlükleri, valilikler bunun analizlerini yaptırabilirler. Biz de Şırnak kömürü gibi yerli kömürlerin ilimize sokulmasını talep ediyoruz. Bu hem tüketiciler hem de esnaflar açısından çok iyi olur.”

ESNAFIMIZ HALA SİFTAH YAPMADI

Kömür satıcılarının hala siftah yapmadığını belirten Başkan Özbek, “Geçen yıl kayısı odununun tonunu 420 ila 430’a satıyorduk. Bu yıl da kayısı odununun tonu 420 ila 430 TL arasında satılıyor. Çünkü kendi malımız, kendi üretimimiz. Yerli ve milli dediğimiz şey bu. Şırnak kömürümüz yanı başımızda duruyor, kalorisi de, dayanıklılığı da yüksek, fiyatı da hesaplı, ama bunu üretemiyoruz. Ekim ayının ilk haftasındayız hala kömür alan yok ve esnafımız hala siftah yapmadı. Biz devlerimizin desteğiyle yerli kömürlere yönelim diyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
ZamOrhan Özbekİthal Kömür
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