KOBİ’LERE NEFES

KOBİ’lere kolaylık sağlayacak olan Nefes Kredisi için 2 Nisan’dan itibaren başvurular alınmaya başlandı. Malatya’da da verilecek olan kredinin en üst limiti 200 bin TL…

KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanmasını hedefleyen Nefes Kredisi nedir? Bir üyenin maksimum 200 bin lira kredi kullanabildiği Nefes Kredisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

İlk kez geçtiğimiz yıl KOBİ'lere verilen Nefes Kredisi 2018 yılında da devam ediyor. "Nefes Kredisi" için başvurular 2 Nisan itibari ile alınmaya başlandı.

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bazı bankalar arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Kredi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere verilmektedir. KOBİ’ler aylık 0,99 faiz/kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kredi kullanabiliyorlar.

Bu anlamda söz konusu krediyi Ziraat Bankası’na sorduk. Bu krediyi veren bankalar arsında bulunan Ziraat Bankası, en üst limitin 200 bin TL olduğunu hatırlattı.

KREDİ DEĞERLENDİRMESİ

Nefes Kredisi ile ilgili BUSABAH gazetesine çeşitli açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisi Kadir Ballıkaya, “Kredi 18 ay vade, 6 ay ödemesiz dönem şeklinde” dedi. Ballıkaya, kredinin faiz oranının aylık 0,99 olduğunu ifade etti. Kobilerin dikkat etmesi gerekenler hususunda konuşan Ballıkaya, “Öncelikle kredi değerlendirmesi yapıyoruz” dedi.

0,99 FAİZ İLE…

Ballıkaya, “Nefes Kredisi, belirlenen bankalar üzerinden oda ve borsa üyelerine kullandırılacak. Yüzde 0,99 faiz ile verilecek olan Nefes Kredisi, 18 aya kadar vadelendirilebilecek” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi