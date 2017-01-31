Malatyalı ihracatçıların sorunları saymakla bitmiyor. Bu anlamda önemli açıklamada bulunan Malatya Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz, BUSABAH’a konuştu. Malatya kuru kayısı ihracatını 6-7 başlıkta toplayan ve özetleyen Başkan Boyraz, çok ciddi problemleri olduğunu söyledi.

KAYISI SAHİPSİZ

Kuru kayısının son 5 yılın en düşük seviyesine düştüğünü ve yüzde 40 oranında fiyatların ucuzladığını dile getiren Boyraz, “Geçen sene bir kilo kuru kayısı 5,5 dolar ortalama seviyesinde satılırken şu anda 2,7 dolar seviyesinde. Ve enteresan olanı da şudur: önümüzdeki yıl mahsul çok olursa kayısı çok daha aşağılara, 30 yıldır düşmediği seviyelere düşebilir. Yok, kayısıyı don vurursa kayısı yükselebilir. Bu yükselmenin üreticiye hiçbir faydası yok; çünkü kayısının yükselmesinin hiçbir faydası yok. Yıllardır bu kısır döngünün içinde dönüp duruyoruz. Bu çok yanlış. Gerçekten kayısı sahipsiz” diye konuştu.

İHRACATÇILARIN ÇOĞU SEKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Malatya’da ihracatçılar arasında korkunç bir rekabetin oluştuğunu söyleyen Başkan Boyraz, “90’a yakın ihracatçı oluştu Malatya’da. Bu çok güzel bir şey. Fakat korkunç ve yanlış bir rekabet var. Yani kaliteyi artırayım, dünyada pazarlama sistemimi değiştireyim, tüketiciye daha iyi bir şey sunayım diye bir şey yok. Sadece şöyle bir rekabet var: Daha ne kadar ucuz satarım, daha ne kadar devletin resmiyetinden kaçarım, daha ne kadar yurtdışına bedavaya ucuza ve veresiye mal veririm. Daha sonra parası batınca çoğu arkadaşlar bize geliyorlar. Hiç olmadık yerlere Polonya, Litvanya, Ukrayna gibi ekonomisi düşük olan yerlere ucuza verip, veresiye mal verip daha sonra parasını alamayıp mağdur olanlar var. Dolayısıyla bunun içinde iyi olan işini bilen arkadaşlarda yanlış rekabetten etkilenip bir kısmı battı. Bir kısmı da sektör değiştirdi. Sektör şu an inanılmaz derecede kan kaybediyor. Büyük ihracatçı ve tecrübeli ihracatçı iş değiştirerek İzmir gibi İstanbul gibi başka vilayetlere ve başka işlere giriyor” ifadelerine yer verdi.

AHLAKİ YOZLAŞMA

İhracatçıların bürokrasi engeline takıldığını da öne süren Başkan Boyraz, kuru kayısı pazarında ahlaki bir yozlaşmanın da olduğunu belirtti. Başkan Boyraz, “Ahlaki bir yozlaşma var. Adı esnaf olan fakat devlette hiçbir kaydı olmayan ne maliyede ne borsada ne oda da hiçbir kaydı olmayan 300-500 insan var. Hatta kulağımıza gelen ağır bir suçlama var. Bunların malı eksik tarttıkları, aldıkları mala çeşitli ürünler kattıkları, ürünün kalitesini bozdukları ve bu şekilde çalıştıkları kulağımıza geliyor. Bu ürünleri bazı ihracatçılar alıyor. Bu dA haksız bir rekabete ve namuslu insanların çalışamamasına neden oluyor. Kesinlikle bu gayri resmi çalışmayı kaldırmamız lazım” söylemlerinde bulundu.

BÖYLE GİDERSE ÜRETİM BİTER

TARSİM’le alakalı problemlerini de aktaran Başkan Boyraz, “Çiftçimizi, üreticimizi desteklememiz lazım. Acilen desteklerin artırılması gerekiyor. Arazi miras yolu ile çok bölünüyor bölündüğü için kurtarmıyor. İnsanlar şehre geliyor, üretim bitme noktasına doğru gidiyor. Böyle giderse biter. TARSİM sigortasıyla ilgili çok daha ciddi sorunlarımız var. TARSİM yaptığı sigortanın sadece aldığı kadarını yapmaya çalışıyor. Bunların masa yatırılıp üreticinin bu üretimden vazgeçmemesini sağlamamız lazım” şeklinde konuştu.

Alım birliklerinin oluşturulmasının gerektiğini kaydeden Başkan Boyraz, “Devletin, ihracatçının, üreticinin ve esnafların içerisinde bulunduğu alım birlikleri oluşturulmalı” dedi.

2 BİNE YAKIN TÜCCARIMIZ VAR

Tüccarın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Boyraz, “Tüccarın da desteklenmesi lazım. Bizim burada 2 bine yakın tüccarımız var. Tamamen kayıtsız oldukları için ne bir liralık krediye ulaşma imkanları var ne doğru dürüst mal sattığı yeri kontrol etme imkanları var. Tamamen başıboş. Malı kime vereceğini bilmiyorlar ve paraları batıyor. Bu da kayısıya yansıyor. Çok ciddi problemimiz var. Buradan eğer sözümüzü duyan, yazımızı okuyan yetkililer Allah rızası için elini taşın altına koyup ben Malatya ihracatını 300 milyon dolardan 1 milyar dolara nasıl çıkarabilirim hesabını yapmalı ve vicdanen elini taşın altına koymalı. Koymuyorsa mahşerde hesabını verecektir” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL