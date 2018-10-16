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Kasaplar müjdeyi değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Malatya ziyaretinde karkas et fiyatı konusunda Türkiye’ye verdiği müjdeyi değerlendiren Malatyalı kasaplar, karkas et fiyatının 29 liraya çıkarılmasının üreticiler için çok iyi olduğunu kaydettiler. Kasaplar ayrıca 44 TL’deki fiyatların düşmeyeceğini de belirttiler.

Kasaplar müjdeyi değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Malatya ziyaretinde karkas et fiyatı konusunda Türkiye’ye verdiği müjdeyi değerlendiren Malatyalı kasaplar, karkas et fiyatının 29 liraya çıkarılmasının üreticiler için çok iyi olduğunu kaydettiler. Kasaplar ayrıca 44 TL’deki fiyatların düşmeyeceğini de belirttiler.

16 Ekim 2018 Salı 16:57
Kasaplar müjdeyi değerlendirdi

Malatyalı kasaplar, Malatya’da çeşitli temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin et ile ilgili, “26 lira olan ithal menşeli karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz” sözlerini değerlendirdi. BUSABAH gazetesine konuşan kasaplar, önemli açıklamalarda bulundular.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamasını gecikmiş bir açıklama olarak değerlendiren Kasap Abuzer Çekici, bu uygulamaların daha önceden yapılması gerektiğini dile getirdi.

ÜRETİCİLER ÖNÜNÜ GÖREBİLECEK

Bakan Pakdemirli’nin et ile ilgili açıklamasından sonra üreticilerde bir rahatlama olduğunu ifade eden Çekici, “Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Üreticiler yem fiyatlarından çok yakınıyordu. Ellerindeki hayvanlarının geleceğinin parlak olmamasından dolayı, ellerindeki hayvanları nasıl satacaklarını bilemiyorlardı ve bunun tedirginliği vardı. Bakan Pakdemirli’nin açıklamasıyla birlikte üreticilerdeki bu tedirginlik bir nebze olsun gitmiş görünüyor. Kesim fiyatları yem fiyatlarına göre yüksek bir fiyat değil. Ama en azından üreticiler önünü görebilecek. Artık üreticiler ellerindeki hayvanlarını 29 liraya kestireceğini bilecek. Üreticilerde bir rahatlama oldu” şeklinde konuştu.

ET FİYATLARINDA BELLİ BİR ÇİZGİ ÇİZİLDİ

Et fiyatlarında bir düşüş olmayacağını belirten Çekici, “Bakan Pakdemirli’nin karkas etlerle alakalı açıklama et fiyatlarının düşmesine neden olmaz. Tam tersine et fiyatlarında bir yükselme olur. Bakan Bey’in Malatya’ya gelmeden önceki et fiyatları daha düşük görünüyordu. Ama Bakan Bey’in açıklamasından sonra et fiyatlarında belli bir çizgi çizildi. Fiyatlar onun altına düşmez. Şu anda tezgâhta kıyma, kuşbaşı 44 TL. Halkımızın bütçesine bakarsanız etin kilosu pahalı. Dünyada en pahalı eti hemen hemen Türkiye tüketiyor. Çünkü üretim yok. Üretimin olması gerekiyor” diye konuştu.

YEM FİYATLARI YÜKSEK

Üreticiler için karkas et fiyatının biraz daha artırılmasını isteyen kasap İrfan Akın da, “Daha önce karkas et fiyatı 30 ila 31 lira arasındaydı düştü biraz. Şu anda 29 TL’ye biz kesiyoruz. Besiciler de bu aralar zarar ediyor. Yem fiyatları da yüksek. Karkas et fiyatının 29 TL değil de 30 TL olması üreticiler için daha iyi olurdu. Biz kasaplar için bir fark yok. Bizim hayvanı hangi fiyata alırsak, bunun üzerine koyup satıyoruz. Et fiyatlarında bir düşüş olmaz. Hatta etin kilosunun ileriki zamanlarda yükseleceğini tahmin ediyorum. Ben vatandaşlarımızdan yerli et tüketmelerini istiyorum. İthal etlerin nasıl kesildiği belli bile değil” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliMalatya
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