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Kartlı ödemeler yüzde 20 arttı

Bankalararası Kart Merkezi 2018 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 20 arttı. Yabancı kartlarla ülkemizde gerçekleştirilen ödemeler ise yüzde 67 ile son yıllardaki en büyük artışı gösterdi.

Kartlı ödemeler yüzde 20 arttı

Bankalararası Kart Merkezi 2018 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 20 arttı. Yabancı kartlarla ülkemizde gerçekleştirilen ödemeler ise yüzde 67 ile son yıllardaki en büyük artışı gösterdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:01
Kartlı ödemeler yüzde 20 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. 2018 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 380 milyar TL tutarında ödeme yapılırken, bu değer önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 büyüme gösterdi. Yabancı kartlarla ülkemizde gerçekleştirilen ödemeler ise 15,8 milyar TL tutarında gerçekleşerek yüzde 67’lik büyüme oranı ile son yıllardaki en büyük artışı gösterdi. BKM verilerine göre Haziran ayı sonunda Türkiye’de 64,8 milyon adet kredi kartı ve 136,4 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2017 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik artış, banka kartı sayısında ise yüzde 10’luk artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 201 milyon adedi geçerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bankalararası Kart MerkeziödemelerArtış
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