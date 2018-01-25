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KAPILARINI AÇTI

Elazığ İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 2’inci kampüsü kapılarını işletmecilerine açtı.Düzenlenen programla bugün 5 işletmeciye anahtar teslimi yapıldı. 

KAPILARINI AÇTI

Elazığ İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 2’inci kampüsü kapılarını işletmecilerine açtı.Düzenlenen programla bugün 5 işletmeciye anahtar teslimi yapıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 14:32
KAPILARINI AÇTI

Malatya yolu üzerinde bulunan İŞGEM’in 2’inci Kampüsü inşaat ve altyapı çalışmalarının ardından kapılarını işletmecilere açtı. 40 dönüm arazi üzerine kurulan ve 11 bin metrekare kapalı alana sahip olan kampüste, 35 ayrı işlik bulunuyor. Şuana kadar 60’dan fazla girişimcinin müracaat ettiği İŞGEM’de, projeleri değerlendirilen ve onaylanan 5 girişimciye düzenlenen programın ardından anahtar teslimi yapıldı.
İŞGEM’in yeni işini kuracak ve mevcut işini geliştirecek olan girişimcileri teknik anlamda desteklendiği belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, “İŞGEM, herhangi bir kar amacı gütmeyen, devlet ve özel sektör işbirliği ile şehrin girişimciliğine ve ekonomisine katkı sağlayan bir merkezdir. Girişimcilerin ilk yıllarında iş ortamına alışmalarına destek sağlayan kuruluşlardır. Her yıl yüzlerce yeni şirket piyasa şartlarına açık bir şekilde kuruluyor. Bu da ilk kurulan işletmeler adına belli bir süre sonra başarısızlık ve akabinde kapanmalarla sonuçlanıyor” dedi.


İstatistiklere göre yeni kurulan işletmelerin 3 yıl sonunda yaklaşık yüzde 70’inin farklı sebeplerden dolayı kapandığını vurgulayan Sabuncu, “Piyasaya yeterli donanımla giremiyorlar. Fikirleri, heyecanları ve iyi niyetleri var. Fakat piyasa tüm bunları bu şekilde götürecek kadar inisiyatif vermiyor. Daha sonra maalesef kapanıyorlar. Burada hayal kırıklığı ve ekonomik kayıpları oluyor. İŞGEM’lerin kurulma mantığı tamda buradan doğuyor. Dışarıda kapanma oranları yüzde 70 olan bu şirketlerin İŞGEM içerisinde yüzde 20’lere kadar inmiş durumdadır. Elazığ İŞGEM’de de bu oran yüzde 10 seviyelerindedir. Amacına ulaşmış bir çalışmadır ve devam edecektir. Bu anlamda Elazığ, bölgesinde İŞGEM’le ilk tanışan ildir. Bugün 2006’dan beri birinci kampüsünde 33 işlikle girişimcilere hizmet veriyoruz. Geçen yıl başlatılan proje ile ikici kampüsünde inşaatını bitirmiş durumdayız. 35 işliğimiz mevcut. İlave olarak soğuk hava depoları, sosyal ortamlar ve teknik destek anlamında profesyonel bir yapı oluşturuldu. Elazığ İŞGEM Türkiye’deki kapalı anlamda en büyük İŞGEM konumuna gelmiş durumdadır. İlk girişimcilerle kontrat imzalıyoruz. Yaklaşık 3 aydır girişimcilerin müracaatlarını alıyoruz. Şuanda müracaatlar 60’i geçti ve değerlendirmeler yapılıyor” diye konuştu.
Daha sonra İŞGEM Genel Direktörü Ömer Naci Karataş sunum yaptı. Ardında 5 işletmeciye anahtar teslimi yapıldı.


Programa, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas ve girişimciler katıldı. busabahmalatya.com 
 

İHA

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