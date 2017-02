Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi Ocak 2017 verilerine göre Malatya İstatistikî Bölgesinde, seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde kadın hırkası oldu. Kadın hırkasının ortalama fiyatının, bir önceki aya göre yüzde 24,39 oranında düştüğü verisi öğrenilirken, bu durumun çarşı pazara nasıl yansıdığını pazar esnafı değerlendirdi.

5 YIL ÖNCEKİ MALLA ŞİMDİKİ AYNI DEĞİL

TÜFE Ocak 2017 verilerine göre Malatya Bölgesinde fiyatı bu ay en çok düşen madde kadın hırkası oldu. Malatya Pazar Pazarı’nda kadın giyim ürünleri satan pazarcı Murat Oflaz, kadın hırkasının fiyatında bir düşüş meydana geldiğini onayladığını ifade etti. Fiyatların düşmesiyle ilgili olarak konuşan Murat Oflaz, “Fiyatlar düştü, çünkü kalite düştü. Trikonun yeri Antep’tir, biz malımızı oradan alıyoruz. Ama 5 yıl önceki malla şu anki mal aynı değil. Bunun sebebini ben ithalat olarak görüyorum, Çin’den yapılan ithalat. Ham madde şu an zaten Çin’den geliyor. Eskiden Türk malıydı, iplikler, ham madde yerliydi. Şu an durum tam tersi olduğu için üretimin yüzde 80-90’ı Çin’de yapılıyor. Kalite düşüyor, haliyle fiyat da düşüyor. İyi mal, kaliteli mal her zaman biraz daha pahalıdır çünkü” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 20’Sİ SURİYELİLER

İnsanların eskiden kaliteli ürün alımını öncelikli tuttuğunu ancak şu anki piyasa ve ekonomik koşullarda yalnızca ihtiyaç duyduğu şeyi alabildiğini ve şu an kadın hırkası satışlarının oldukça düşük olduğunu ifade eden Murat Oflaz, “Kalite de düşük, fiyat da düşük ama satışları da düşük” dedi. Pazardaki Suriyeli yoğunluğuyla ilgili de konuşan Murat Oflaz, “Müşterilerimizin yaklaşık olarak yüzde 20’sini Suriyeliler oluşturuyor. Geri kalan kısım ise yerli müşterimiz” ifadelerini kullandı.

DOLAR ENDEKSLİ BİR PAHALILIK VAR

Konuyla ilgili olarak bir başka Pazar Pazarı esnafı olan Hüseyin Akkaya, şu an çoğu ürünün fiyatının dolara endeksli olması nedeniyle fiyatlarda düşüşten ziyade, bir yükselme olduğunu belirtti. İpler ve ip ürünlerinin fiyatının dolara endeksli olmasının, ürün fiyatlarını artırdığını ifade eden pazarcı Hüseyin Akkaya, “Fiyatlarımız maalesef yüksek ama diğer dolar endeksli ürünlere göre yine uygun sayılır. Biz de malımızı dolar üzerinden alıyoruz. Satış fiyatımız sabit. Fakat büyük toptancılar ipleri dolar üzerinden aldığı için, fiyat artışları bize de muhakkak yansıyor. Tabii zarar da ediyoruz böylece” şeklinde konuştu.

Bu kış dönemindeki satışlarının geçen kışa oranla düştüğünü ifade eden Hüseyin Akkaya, “Özellikle şu iki aydır ciddi düşüş yaşıyoruz satışlarda. Yine de piyasa koşullarında fiyatı en düşük olan genelde giyecektir, hırkadır” dedi.

SURİYELİ BİZİ KURTARIYOR

Suriyeli müşterilerin yoğun olarak alışveriş yaptıklarını dile getiren Hüseyin Akkaya, “Pazar Pazarı için konuşmak gerekirse, şahsen diyebilirim ki, iki seneden beri bizi kurtaran Suriyeli müşteridir. Suriyeli, Türkiye’den aldığını geri Türkiye’ye bırakıyor. Burası için konuşuyorum, iki yıldır bizi kurtaran Suriyelidir, onlar epey alışveriş yapıyorlar bu pazardan” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK