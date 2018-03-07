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Kadınlar Günü’nde kadınlar eşlerini değil ‘İşlerini’ seçti

Kadınlar Günü’ne kısa süre kala yapılan araştırmada Türkiye’de her 4 kadından 1’i Kadınlar Günü’nde çalıştıkları şirket tarafından hatırlanmak istediğini bildirdi.ZUBİZU tarafından yapılan araştırmada kadınların Kadınlar...

Kadınlar Günü’nde kadınlar eşlerini değil ‘İşlerini’ seçti

Kadınlar Günü’ne kısa süre kala yapılan araştırmada Türkiye’de her 4 kadından 1’i Kadınlar Günü’nde çalıştıkları şirket tarafından hatırlanmak istediğini bildirdi.ZUBİZU tarafından yapılan araştırmada kadınların Kadınlar...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:18
Kadınlar Günü’nde kadınlar eşlerini değil ‘İşlerini’ seçti

Kadınlar Günü’ne kısa süre kala yapılan araştırmada Türkiye’de her 4 kadından 1’i Kadınlar Günü’nde çalıştıkları şirket tarafından hatırlanmak istediğini bildirdi.

ZUBİZU tarafından yapılan araştırmada kadınların Kadınlar Günü’ne ilişkin beklentileri açıklandı. Buna göre; Türkiye’de Kadınlar Günü’nde kadınlar en çok eşi ya da sevgilisi tarafından değil, günlerinin büyük bölümü geçirdikleri şirketleri tarafından hatırlanmak istiyor.

Kadınların beklentileri;konser, tiyatro, sinema

Araştırmayı yapan şirketin kadın üyeleriyle yaptığı araştırma kapsamında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzün nasıl kutlanmasını istersiniz" sorusunu yöneltti. Araştırmada, kadınların yüzde 25’i Kadınlar Günü’nde çalıştıkları kurumlar tarafından hatırlanmak istediği ortaya çıktı. Kadınların şirketlerinden beklentileri arasında yüzde 52 ile birinci sırada konser, tiyatro, sinema gibi kültür sanat etkinlikleri yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 26 ile kişisel gelişimle ilgili atölye çalışmaları geliyor. Bu beklentileri çiçek gibi küçük hatırlanma hediyeleri ve kadın çalışanlarla birlikte şık bir restoranda güzel bir akşam yemeği takip ediyor.
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