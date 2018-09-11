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KADIN ÇİFTÇİLER EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” projedi kapsamında Malatya’da 22 kadın çiftçiye eğitim verildi.

KADIN ÇİFTÇİLER EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” projedi kapsamında Malatya’da 22 kadın çiftçiye eğitim verildi.

11 Eylül 2018 Salı 11:46
KADIN ÇİFTÇİLER EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kayısı Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa yürüttüğü kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi kapsamında, kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluştu. 27 kadın çiftçi Proje kapsamında, teknik gezi düzenlendi.

TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı çerçevesinde Malatya’da uygulanmakta olan Telli Terbiye Sistemiyle Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi'ne katılan kadın çiftçilere teknik gezi düzenlendi.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından Kayısı Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa yürüttüğü projeye Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinden katılan 22 kadın çiftçiye 2017 yılında teorik ve pratik eğitimler verildi ve enstitü arazisinde 500 metrekare alanda kadın çiftçilerin de katılımıyla bahçe tanzimi ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

27 KADIN ÇİFTÇİ

Projeye katılan kadın çiftçilerin görsel bilgilerinin ve tecrübelerinin geliştirilmesi için enstitü arazisindeki proje uygulama alanında ve demonstrasyon sahalarında inceleme gezileri düzenlendi. Daha sonra Battalgazi ilçesi Karaköy Mahallesi’nde böğürtlen yetiştiriciliği yapan çiftçimizin arazisinde incelemeler yapıldı. Kadın çiftçiler bu anlamda tarımsal yeniliklerle buluşuyor.

2017 yılında başlatılan proje kapsamında, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamalı eğitimi İl Müdürlüğünde yapıldı. Proje alanından toplanan meyvelerle reçel ve marmelat yapımı ile 27 kadın çiftçi ürün geliştirilmesi ile ev ekonomilerine katkı sağlayacak. busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

Anahtar Kelimeler:
Kadın ÇiftçilerEkonomi
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