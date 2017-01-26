Malatya’da yabancı uyruklu bir çok vatandaş ikamet ediyor. Başta Suriyeli olmak üzere birçok ülke vatandaşları Malatya’da nasıl iş başvurusu yapmalı? Konuyla alakalı BUSABAH’a konuşan İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Türkiye ve Malatya’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan oturma izni olanların çalıştırılması için fabrika veya esnafların yetkili temsilcilerinin İŞKUR İl Müdürlüğüne geldiğini söyledi.

15 GÜN İÇİNDE ONAY VERİLİYOR

Toman, “Fabrika sahipleri ve esnaflar devletin yabancı vatandaşlara vermiş olduğu geçici T.C. kimlik numaralarıyla e-devlete giriş yapıp, o vatandaşları istihdam edeceğini beyan ediyor. İşletme, kendi işletmesinin bilgilerini de sisteme giriyor. Bakanlık bunu görüyor ve 10 ila 15 gün arası bir süre içinde onay veriyor. Onay geldikten sonra bu yabancı uyruklu vatandaşlar istihdam edilip, işe başlıyorlar. Yani bu Malatya’da olmuyor” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA İZNİ ÇIKARTABİLİYORLAR

İş talebi için gelen yabancı uyruklu vatandaşlara bir yıllık izin belgesi verdiklerini kaydeden Toman, “Yabancı uyruklu vatandaş çalıştırmak isteyen esnaflarımız, önce E-Devlet’ten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sitesinden, Yabancıları Çalıştırma Şube Müdürlüğüne girerek, istenilen belgeleri sistem üzerinden gönderiyorlar ve 10-15 gün içerisinde çalışma izni çıkartabiliyorlar. Tarımsal alanda çalışmak isteyenlere ise çalışma iznini İŞKUR İl Müdürlüğü veriyor. Biz, yabancı uyruklu bir vatandaş böyle bir taleple geldiği zaman bir yıllık izin belgesi veriyoruz. Yabancı uyruklu vatandaşı kaçak çalıştırmanın ağır cezaları var. Böyle bir durumu tespit ettiğimiz andan itibaren Emniyete haber veriyoruz. Onlar geliyor, durum tespiti yapıyorlar. Sonra teftiş kurulu müfettişlerine bildiriyoruz. Bu durumu kayıt altına alıyorlar” ifadelerine yer verdi.



MUTLU SARIGÜL