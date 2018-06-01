Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98549
ALTIN
193.144
DOLAR
4.6186
STERLİN
6.1297
EURO
5.3953

İthalat ve ihracat rakamları açıklandı

Ülkede ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 arttı. Malatya’da ise ihracat 18,51 milyon dolar, ithalat 13,37 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ve ihracat rakamları açıklandı

Ülkede ihracat yüzde 7,8, ithalat yüzde 15,6 arttı. Malatya’da ise ihracat 18,51 milyon dolar, ithalat 13,37 milyon dolar olarak gerçekleşti.

01 Haziran 2018 Cuma 11:02
İthalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında yüzde 72,3 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 67,5'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,4 azaldı, ithalat yüzde 1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,1, ithalat yüzde 15,4 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 22 ARTTI

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Nisan ayında yüzde 44,8 iken, 2018 Nisan ayında yüzde 50,7 oldu.

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Nisan ayında 1 milyar 366 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 852 milyon dolar ile İngiltere, 784 milyon dolar ile İtalya ve 690 milyon dolar ile Fransa takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI

Almanya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Nisan ayında 1 milyar 978 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 891 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 779 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 85 milyon dolar ile ABD izledi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaİTHALATIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bera Ar-ge ve İnovasyon Pazarı'nda 'Yerli Ve Milli'vurgusu
Bera Ar-ge ve İnovasyon Pazarı'nda 'Yerli Ve Milli'vurgusu
Konut kredisinde faiz oranı indi
Konut kredisinde faiz oranı indi
Sadıkoğlu açıkladı...
Sadıkoğlu açıkladı...

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim