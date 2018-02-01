Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120604
ALTIN
161.885
DOLAR
3.7546
STERLİN
5.3474
EURO
4.6718

İşte Malatya'nın İhracat Ve  İthalattaki Kazancı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017’nin Aralık ayının dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Ülkemizde 2016 yılının Aralık ayına göre 2017’nin Aralık ayına göre ihracatın yüzde 8,6 ithalatın ise yüzde 25,4 arttığı bildirildi. Malatya’da da ihracatın 22,43 milyon dolar, ithalat 22,99 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

İşte Malatya'nın İhracat Ve  İthalattaki Kazancı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017’nin Aralık ayının dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Ülkemizde 2016 yılının Aralık ayına göre 2017’nin Aralık ayına göre ihracatın yüzde 8,6 ithalatın ise yüzde 25,4 arttığı bildirildi. Malatya’da da ihracatın 22,43 milyon dolar, ithalat 22,99 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:42
İşte Malatya'nın İhracat Ve  İthalattaki Kazancı

TÜİK’in yapmış olduğu dış ticaret istatistiklerine göre çevre illerden Elazığ’da ihracatın 15,46 milyon dolar, ithalat 5,23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bingöl’de ihracat 109 bin dolar, ithalat 996 bin dolar olarak gerçekleşti. Tunceli’de ihracat 40 bin dolar, ithalat 226 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında yüzde 69,4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 60,1'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,8, ithalat yüzde 29,6 arttı.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Aralık ayında yüzde 44,3 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 47,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 540 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Aralık ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 milyon dolar ile İngiltere, 771'er milyon dolar ile İtalya ve Irak takip etti.

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Aralık ayında 2 milyar 191 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 122 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 884 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 164 milyon dolar ile ABD izledi.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUMalatyaIhracatİTHALAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üreticiler Dikkat ! Ağbaba Üreticinin Sesini TBMM'ye Taşıdı
Üreticiler Dikkat ! Ağbaba Üreticinin Sesini TBMM'ye Taşıdı
KULLANDIRILACAK KAYNAK 19 MİLYON TL
KULLANDIRILACAK KAYNAK 19 MİLYON TL
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim