İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLANDI!

Vergi gelirleri yılın ilk ayında yüzde 7,4 oranında artarak 52 milyar TL olduğunu bildiren Ağbal, vergi gelirleri içerisinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile harç gelirleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek artış kaydettiğini açıkladı. Diğer taraftan iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki KDV iadelerinin yüksek gerçekleşmesi KDV iadelerini yüzde 63 oranında artırdığını, bunun etkisiyle net KDV tahsilatı yüzde 1,2 oranında azaldığını belirten Maliye Bakanı, "Tütün mamullerinden alınan ÖTV ise baz etkisi nedeniyle azalış göstermiştir. Ayrıca yeniden yapılandırma kapsamında Ocak ayı içerisinde 2 milyar TL gelir elde edilmiş olup yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir" dedi.

Ekonomideki canlılığın 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağını işaret ettiğinin altını çizen Bakan Ağbal, "Vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azalmıştır. Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de Ocak ayı içerisinde artış göstermiştir. Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içerisinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Ağbal, önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceklerini de vurguladı.