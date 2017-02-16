Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile yüzde 22,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,8 oldu.

9 BİN 278 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Bu anlamda Malatya’da ise, verilen son bilgilere göre işsizlik oranı arttı. Geçtiğimiz haftalarda Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılı sonu itibariyle Malatya’da 32 bin 682 kişinin iş aradığı açıklandı. Yapılan açıklama doğrultusunda kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü ilköğretim mezunu. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 26,6 ile lise, yüzde 10,9 ile lisans ve yüzde 9,9 ile ön lisans mezunları takip ediyor. Yine kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşuyor. 15-29 yaş aralığında değerlendirilen gruptaki işsizlerin toplam işsizler içindeki oranı yüzde 45,2… Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 12,9 ile 20-24 yaş grubunda. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 8,8 ile 20-24 yaş grubunda. Ayrıca 2016 yılsonu itibariyle toplam 9 bin 278 kişi işe yerleştirildi.

TAHİR ÖZÇELİK