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İŞSİZ BİREY SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Türkiye’de işsiz birey sayısı 3 milyonu aşarken, bunlardan 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi.

İŞSİZ BİREY SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Türkiye’de işsiz birey sayısı 3 milyonu aşarken, bunlardan 828 binini üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:10
İŞSİZ BİREY SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Medyada Türkiye’de ki işsizlik oranları ve okuma oranına göre dağılım incelendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de 3 milyon 275 bin işsiz insan sayısı tespit edilirken, 828 bininin üniversite mezunlarının oluşturduğu belirlendi. Üniversite mezunlarının oluşturduğu bu sayı, toplam işsizlere orana kıyasladığında yüzde 27 olarak ölçüldü.

Gerçekleştirilen medya incelemesinde, Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi olan işsizliğin, haber çıkışlarıyla medyanın gündemini de belirlediği tespit edildi.2015 yılında 48 bin 300 olan haber çıkışı, 2016’da 36 bin 508, geçtiğimiz yıl ise 48 bin 854 olduğu belirlendi. Üniversiteden mezun 828 bin işsiz öğrenci sayısı Türkiye’deki 55 şehri geride bırakırken, meslek gruplarına bakıldığında listenin başını 73 bin kişiyle mühendisler çekti.

İŞSİZ MÜHENDİS SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bazı uzman yorumlarına göre mühendislerin asgari ücretle çalışmak zorunda kaldığı belirlenirken, işsiz mühendis sayısının gün geçtikçe arttığına değinildi. Kontrolsüz açılan üniversitelerin ve yanlış sanayi politikalarının da bu durumda etkili olduğu, medyaya yansıyan diğer başlıklar arasında yer aldı.

2017 yılında belirlenen yüzde 27 oranındaki işsiz üniversite mezununun yanı sıra,lise mezunları arasında işsizlik oranı yüzde 38, lise diploması olmayanlarda ise yüzde 49 olarak belirlendi. Türkiye’de mezun olduktan sonra iş imkânı en kısıtlı olan diğer bölümler ise; sanatsal ve beşeri bilimler, sosyal bilimler ve gazetecilik alanında eğitim  alanlar oldu. Bu bölümlerden mezun olan bireylerdeki işsizlik oranının yüzde 35’in üstünde olduğu belirtildi. Öte yandan Malatya’da ise en son verilen bilgilere göre, kayıtlı işsiz sayısı 30 bin dolaylarında seyrediyor. (Bülten)busabahmalatya.com 

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