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İŞKUR'DAN 1.450 LİRA MAAŞLI AKTÖRLÜK

Milli İstihdam Seferberliği'yle birlikte işsiz sayısı azalırken bir yandan İŞKUR da seferberliğe destek veriyor. Beden işçiliğinin yanında pek çok sektörde eleman ilanı veren İŞKUR'da bazı ilanlar dikkat çekiyor. Bunlardan bazıları da aktör ve figüran aranması. Kariyerini dizi, film ya da reklam sektöründe yönlendirmek isteyenler için işte şartlar...

İŞKUR'DAN 1.450 LİRA MAAŞLI AKTÖRLÜK

Milli İstihdam Seferberliği'yle birlikte işsiz sayısı azalırken bir yandan İŞKUR da seferberliğe destek veriyor. Beden işçiliğinin yanında pek çok sektörde eleman ilanı veren İŞKUR'da bazı ilanlar dikkat çekiyor. Bunlardan bazıları da aktör ve figüran aranması. Kariyerini dizi, film ya da reklam sektöründe yönlendirmek isteyenler için işte şartlar...

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 16:40
İŞKUR'DAN 1.450 LİRA MAAŞLI AKTÖRLÜK

Milli İstihdam Seferberliği tüm hızıyla sürüyor. İŞKUR da işsizlere iş bulmak için çalışmaya devam ediyor. 2018 Ocak-Şubat döneminde 83 bin 449 kişi işe yerleştirilirken, işe yerleştirme oranı yüzde 16,6 arttı. 56 bin 582 kadın İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oladu. İŞKUR`un Aktif İşgücü Programları`ndan yararlananların sayısı ise 67 bin 114 oldu.

İLGİNÇ İŞ İLANLARIHer sektörde vatandaşlara hitap eden İŞKUR`un internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabiliyor. İŞKUR ilanlarında farklı meslekler de dikkat çekiyor. Bu mesleklerden biri de figüranlık. 750 figüran arayan firmaların 650`sinin ihtiyacı karşılandı. Şu anda tam 100 figüran aranıyor. Bunun yanında 100 aktör, 10 mankeni, 4 pastacı, 6 pilates eğitmeni, 34 pizzacı, 23 reklamcı, 3 ses sanatçısı, 93 hamburgerci, 32 kebapçı aranıyor. Sektörler arasında en çok açık beden işçilerinde. 23 bin 857 beden işçisi aranıyor.

Örneğin Aksaray`da aranan figüranlar için şart en az kişilerin ilköğretim mezunu olması. Servis desteği ve yemek ücreti de ödeniyor.

FİGÜRANA AKTÖRE 1.450 LİRA MAAŞDiğer figüranlık ilanlarında AGİ dahil olmadan 1,450 lira maaş ödeneceği de not düşüldü. İstanbul ve ülke genelinde 650 figüran ihtiyacı karşılandı. Şimdilik Aksaray`dan aranan figüranlık işi için 100 kişi aranıyor.

İstanbul`da da 100 aktör aranıyor. Burada da adaylardan en az ilköğretim mezunu olmaları isteniyor. İlanda verilen maaş ise AGİ dahil olmadan 1.450.91 lira.

 Kaynak: Yeni Şafak

Son Güncelleme: 20.03.2018 16:41
Anahtar Kelimeler:
AktörİŞKUR
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