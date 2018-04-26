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İş Dünyası Erken Seçim İçin Ne Diyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerin iş dünyasına olumlu yansıyacağını belirterek “Erken seçimler iş dünyasına pozitif anlamda yansıyacak. İş dünyamızın büyük bir kesimi seçimlerin öne alınması ve kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ediyorlar” dedi.

İş Dünyası Erken Seçim İçin Ne Diyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerin iş dünyasına olumlu yansıyacağını belirterek “Erken seçimler iş dünyasına pozitif anlamda yansıyacak. İş dünyamızın büyük bir kesimi seçimlerin öne alınması ve kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ediyorlar” dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:46
İş Dünyası Erken Seçim İçin Ne Diyor?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci, dış ticaret ve gümrükler konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak erkem seçimlerin iş dünyasına pozitif anlamda etki edeceğini söyledi.

POZİTİF KARŞILANIYOR

Bakan Tüfenkci, “Erken seçimler iş dünyasına pozitif anlamda yansıyacak. İş dünyamızın büyük bir kesimi seçimlerin öne alınması ve kısa zamanda bitirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade ediyorlar. Sürenin kısa olması, iktidarımızın seçim ekonomisi uygulamaması, popülist bir siyasetten uzak durması ve kamu maliyesini bozacak adımları atmaması, iş dünyasının önündeki belirsizliğin 24 Haziran’dan sonra ortadan kalkması ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber seçimler bittiğinde iktidarın kim olacağını, Hükûmetin nasıl olacağının çok kısa sürede belirlenmesi iş dünyasınca pozitif olarak karşılanıyor” diye konuştu.

Seçimlerin ihracat rakamlarını negatif yönde etkilemesini istemediklerini dile getiren Tüfenkci, “Biz 2017’de yakaladığımız 7.4’lük büyümeyi 2018 yılında da gerçekleştirmek istiyoruz. İlk çeyrekte de buna yakın bir büyüme rakamını yakalamak istiyoruz. Öncü göstergeler de bu anlamıyla pozitif, dolayısıyla seçimlerin buna negatif etki etmesini istemiyoruz. İhracat rakamlarına baktığımızda da yukarıya doğru bir trend olduğunu görüyoruz ve bu inşallah seçimlerden sonra 2018’in sonuna geldiğimizde 2017’den iyi olduğunu göreceğiz” sözlerini kaydetti.

“YOL HARİTASI BELİRLENDİ”

Bakan Tüfenkci, geçtiğimiz günlerde yapılan MYK ve MKYK toplantılarında yol haritasının belirlendiğini söyleyerek “Geçtiğimiz günlerde yapılan MYK ve MKYK toplantılarında yol haritası belirlendi. Cumhurbaşkanımız da kamu görevlilerine, belediye başkanlarımıza hem de bizlere nasıl davranmamız gerektiğini ifade etti. Artık insanlarda bu anlamıyla kendi düşüncelerine göre müracatlarını yapacaklar. Herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

YEMEK KARTLARI DÜZENLEMESİ

Bakan Tüfenkci, yemek kartları düzenlemesiyle ilgili olarak ise, “Yemek kartlarıyla ilgili bütün tarafların tamamını bir araya getirerek bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaydan çıkan çıktılara göre son kararımızı verip Başbakanlığa göndereceğiz. Çalıştay sonuçlarında tarafların yakınlaştığı, anlaştığı komisyon oranlarıyla yola devam edeceğiz ama iskonto olmayacak” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent TüfenkciIş DünyasıErken Seçim
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