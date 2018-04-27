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İnternet Siparişlerinin Yüzde 82’si...

2017’nin başından 2018 yılının dördüncü ayına kadar ki dönemde, internet alışverişinin yüzde 82’sinde kredi kartı ve banka kartı kullanılırken, kartla yapılan alışverişlerde en çok cep telefonu satın alındı.

İnternet Siparişlerinin Yüzde 82’si...

2017’nin başından 2018 yılının dördüncü ayına kadar ki dönemde, internet alışverişinin yüzde 82’sinde kredi kartı ve banka kartı kullanılırken, kartla yapılan alışverişlerde en çok cep telefonu satın alındı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:51
İnternet Siparişlerinin Yüzde 82’si...

Medya takip ve raporlama ajanslarından PRNet, 2017-2018 yılları arası e-ticarette tercih edilen ödeme yöntemlerini inceledi. PRNet’in Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017’nin başından 2018 yılının dördüncü ayına kadar olan dönemde, internet alışverişinin yüzde 82’isinde kredi kartı ve banka kartı ile ödeme tercih edildi. Kartla ödemeyi sırasıyla; yüzde 10 ile kapıda ödeme, yüzde 7 ile havale, yüzde 1 ile de alışveriş kredisi gibi ödeme yöntemleri takip etti.

EN ÇOK CEP TELEFONU TERCİH EDİLİYOR

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, araştırmaya konu olan 2017-2018 dönemi içerisinde, e-ticaret başlığı altında medyaya 17 bin 246 haber çıktığı saptanırken, 2016 yılında 7 bin 691 haber, 2015 yılında ise 7 bin 334 haber çıkışı belirlendi. Medyaya yansıyan haberlerin her yıl artışa geçmesi, sektörde yaşanan hareketliliğe medyanın kayıtsız kalmadığının bir göstergesi sayıldı. İnternet üzerinden kartla yapılan alışverişlerde en çok cep telefonu tercih edilirken, cep telefonundan sonra; telefon kılıfları, bebek bezi, kitap ve temizlik malzemeleri tercih edilenler arasında yer aldı. Bununla birlikte, alışveriş kredisi ile de en çok satın alınanlar listesinin başına yine cep telefonu oturdu. Birinci sırada cep telefonun olduğu listenin ilk 10’unun tamamının teknolojik ürünlerden oluştuğu saptandı. Havale yöntemi ile verilen siparişlerin ilk sıralarında ise, temel gıda ürünleri dikkat çekerken, en çok ezme, çikolata, tatlı, şekerleme, gazlı içecek ve makarna gibi gıda ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Bunun yanı sıra, havale yöntemi ile satın alınan ürünler arasında kaykay ve paten gibi ürünlerde yer aldı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ödemeInternet Alışverişi
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