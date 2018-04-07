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İnşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Gayrimenkul Fuarı, 11 Nisan Çarşamba günü kapılarını açıyor.BTSO öncülüğünde 3. kez organize edilen Bursa Gayrimenkul Fuarı, 3 salonda yurt içi ve yurt dışından gelecek önemli yatırımcıları ve nihâi tüketicileri ağırlamaya...

İnşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Gayrimenkul Fuarı, 11 Nisan Çarşamba günü kapılarını açıyor.BTSO öncülüğünde 3. kez organize edilen Bursa Gayrimenkul Fuarı, 3 salonda yurt içi ve yurt dışından gelecek önemli yatırımcıları ve nihâi tüketicileri ağırlamaya...

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:41
İnşaat ve gayrimenkul sektörünün kalbi Bursa’da atıyor

Bursa Gayrimenkul Fuarı, 11 Nisan Çarşamba günü kapılarını açıyor.

BTSO öncülüğünde 3. kez organize edilen Bursa Gayrimenkul Fuarı, 3 salonda yurt içi ve yurt dışından gelecek önemli yatırımcıları ve nihâi tüketicileri ağırlamaya hazırlanıyor. Son yıllarda inşaat sektöründe yapılan yatırımlar ile önem kazanan Bursa İnşaat Fuarı sektörün en önemli buluşmaları arasında yer alıyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen her iki fuarın inşaat ve gayrimenkul sektörünün gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’yı fuarcılıkta bir marka yapma yolunda ilerlediklerini ifade eden Başkan Burkay, her iki fuarın da sektöre ayrı bir moral ve güç verdiğini vurguladı. Üretim ve ihracattaki başarıların fuar organizasyonlarıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Burkay, “BTSO olarak şehrin fuarcılık vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırıyoruz. Fuarlarımız ekonomimizin canlanmasına ve ürünlerimizin dünyaya tanıtılmasına da büyük katkı sağlıyor” dedi.

Başkan Burkay, Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı’nın iştirakçi sayısının her sene arttığını vurguladı. Fuarın kısa süre içerisinde sektöre yön veren ve gözde bir organizasyon haline geldiğini kaydeden Başkan Burkay, “Bursa, gayrimenkul ve inşaat sektörünün kalbinin attığı en önemli merkezlerden birisidir. Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte sektörde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bu fuarımızda da birçok firmamız, özel indirim ve kampanyalarla konut, kentsel dönüşüm ve işyeri projelerinin lansmanını yapma imkanı yakalayacak. Onlarca gayrimenkul projesinin tanıtılacağı ve sektörümüze büyük hareketlilik kazandıran fuarlarımıza katılan tüm sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fuarlar, 11 - 14 Nisan 2018 tarihlerinde 11.00 - 20.00, 15 Nisan 2018 tarihinde ise 11.00 - 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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