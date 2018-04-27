İnşaat Sektörü, Geçen Yıla Kıyasla

Beton üreticilerinden alınan bilgiye göre, 2018 Mart ayı hazır beton endeksi raporunda bir önceki ayda gerçekleşen en düşük değerden sonra yukarı yönlü hareketine rağmen önceki yıla kıyasla düşük kalması dikkat çekti. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin en yüksek değere sahip olması, sektörün hazır beton ve inşaat faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan inancını koruduğunu ortaya koydu. Endeksin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle faaliyet endeksinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1’e yakın azalması, geride bıraktığımız Mart ayının geçen yıla kıyasla hazır beton üretimi noktasında zayıf geçtiğine işaret etti. Beklenti endeksinde de, geçen yıla kıyasla benzer bir düşüş olması, beklentinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Güven endeksi de diğer endeksler gibi geçen yıla kıyasla düştü.

Faaliyet endeksi Mart ayında düşüş gösterdi

Hazır beton faaliyet endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1’lik düşüş gösterdi. Ankete katılan firmaların yüzde 16’sı Mart ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki aya göre azalma olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 42 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 16 iken azaldı diyenlerin oranı da yüzde 45 olarak gerçekleşti.



Güven endeksi sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu

Hazır beton güven endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1’lik düşüş gösterdi. Endeks değerinin bugüne kadar geldiği en düşük değerde olması, sektörün güveninin istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 7’si yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 27’si tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

Sektörün beklentisi gerilemeye devam ediyor

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli olan hazır beton beklenti endeksinin Mart ayı değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 geriledi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 29 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 26 oldu. Gelecek üç ayda girdi stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.