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İnşaat müteahhitleri toplandı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genişletilmiş Türkiye Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İnşaat müteahhitleri toplandı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genişletilmiş Türkiye Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:47
İnşaat müteahhitleri toplandı

Toplantıya konfederasyona bağlı 42 il temsilcisi de katıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla (İMKON) İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Türkiye İnşaat Sektör Toplantısına'Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı aynı zamanda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyesi olan Mustafa Kırtekede katıldı.

Kamu ve Özel Sektörün acil çözüm bekleyen 'fiyat farkı kararnamesi ile döviz ve faiz' yükselişlerinin müteahhitlere ve piyasaya etkisi değerlendirilerek kararların alındığı toplantıda Kırteke,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu'na sektörün içinde bulunduğu sorunları kapsayan bir dosya sundu.

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 14.10.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
Genişletilmiş Türkiye ToplantısıMurat Kurum
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