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İlk taksit ödemeleri bitti

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşların yapılandırma başvurularının geçerli olabilmesi ve yapılandırmaların devam edebilmesi için ilk taksit ödemeleri 1 Ekim 2018 (dün) tarihinde sona erdi.

İlk taksit ödemeleri bitti

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşların yapılandırma başvurularının geçerli olabilmesi ve yapılandırmaların devam edebilmesi için ilk taksit ödemeleri 1 Ekim 2018 (dün) tarihinde sona erdi.

02 Ekim 2018 Salı 10:03
İlk taksit ödemeleri bitti

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu mükelleflerin birikmiş, faiz binmiş ve ödenemeyecek duruma gelmiş vergi ve diğer borçlarının ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla çıkarılmış bir kanun. Bu kanun ile borçlu mükelleflerine büyük kolaylıklar sağlanmış oldu. Neredeyse tüm borç türlerinde herkese peşin ödemelerde indirim ve taksitlendirme imkanı sunuldu. 7143 Sayılı Kanun başvuruları 27 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti.

FAİZDEN MUAF

Mükellefler, kanun kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Emlak Vergisi borçlarını gecikme zammı ve faizinden muaf olarak yapılandırdı. Ayrıca peşin ödemelerinde ekstra indirim sağlanırken, anapara üzerine yurt içi ÜFE fiyatı eklenerek taksitlendirme imkanı sunuldu.

Mükelleflerin kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edebilmesi için ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerektiği bildirilmişti. Mükelleflerin yapılandırmadan yararlanması için bu tarihe dikkat etmeleri gerekiyordu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vatandaşİlk TaksitödemeYapılandırma
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