12 Şubat 2017 Pazar

İLK ADIMI ATTILAR

“Her gün Bir Kayısı Ye” projesi hayata geçirildi. Projenin ilk adımını Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda ve Anaokulunda bir etkinlikle attıklarını dile getiren Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği Başkanı Sevda Kök, “Malatya kayısısının okullarda tanıtımı yapılmalı ve kayısı tüketimi sağlanmalı” dedi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:46
İLK ADIMI ATTILAR

  Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan “Her gün Bir Kayısı Ye” projesi hayata geçirildi. Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda ve Anaokulunda bir etkinlik düzenleyen Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmenleri ve okul öğrencileriyle bir araya geldiler.

Etkinlik sırasında konuşan Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği Başkanı Sevda Kök, kayısı tüketiminin yaygınlaştırılmasını ve okullarda kayısının öneminin anlatılmasını istediklerini söyledi.

TÜKETİMİ SAĞLANMALI
  Kayısının öneminin okullarda anlatılması gerektiğini dile getiren Başkan Kök, “‘Her gün Bir Kayısı Ye’ projesinin ilk adımını attık. Miniklere kuru kayısı yeminin ve sağlıklı beslenmenin önemini anlattık. Malatya kayısısının okullarda tanıtımı yapılmalı ve kayısı tüketimi sağlanmalı” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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