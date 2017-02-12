Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan “Her gün Bir Kayısı Ye” projesi hayata geçirildi. Melekbaba Mahallesi’nde bulunan Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz İlkokulu’nda ve Anaokulunda bir etkinlik düzenleyen Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, okul idarecileri, öğretmenleri ve okul öğrencileriyle bir araya geldiler.

Etkinlik sırasında konuşan Kayısı Diyarı Toplum Dayanışma Derneği Başkanı Sevda Kök, kayısı tüketiminin yaygınlaştırılmasını ve okullarda kayısının öneminin anlatılmasını istediklerini söyledi.

TÜKETİMİ SAĞLANMALI

Kayısının öneminin okullarda anlatılması gerektiğini dile getiren Başkan Kök, “‘Her gün Bir Kayısı Ye’ projesinin ilk adımını attık. Miniklere kuru kayısı yeminin ve sağlıklı beslenmenin önemini anlattık. Malatya kayısısının okullarda tanıtımı yapılmalı ve kayısı tüketimi sağlanmalı” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL