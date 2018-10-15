“İhtiyaç fazlası ürün almayın!”

İçinde bulunulan ekonomik koşulları tasarruf oranlarını artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntının en önemli nedenlerden birisi kamu ve özel sektörün tasarruf oranlarının çok düşük olmasından kaynaklanıyor. Yeterince tasarruf oranına sahip bir ülke olsaydık maliyet enflasyonundan kaynaklanan fiyat artışları bizi bugün olduğu kadar etkilemeyebilirdi. Bu nedenle, yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı tasarruf oranlarımızı yükseltebilmek için bir fırsat olarak görüyorum. Ülkece tasarrufa yönelmeli ve ihtiyaç fazlası olan tüm ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmalıyız” sözlerini kaydetti.

Lüks ve ithal ürünlere olan talebin azaltılması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Yeterince tasarruf oranına sahip bir ülke olsaydık vatandaşlarımızın satın alma gücü ve buna bağlı olarak marjinal tüketim eğilimi çok daha yüksek olabilirdi. Özellikle döviz kurlarında bu kadar dalgalanma yaşandığı bir dönemde, lüks ve ithal ürünlere olan talebi azaltır, bu kaynağı tasarrufa dönüştürebilirsek orta vadede ekonomimizi daha iyi bir noktaya taşımanın zeminini hazırlamış olabiliriz. Bunları hayata geçirirken şu noktayı da unutmamak gerek. Tasarruf için tüketimi azaltmak, belirli sektörlerde daralmaya neden olacaktır ve bunun olumsuz etkileri ekonomiye mutlaka yansıyacaktır. Ancak yüksek kurlardan ithal ve lüks ürünlere olan talebimiz hiç azalmadan devam ederse bunun yangına körükle gitmekten bir farkı kalmaz. Dışarıya olan döviz borcumuz artarken içeride tasarruf oranlarımız azalmaya devam eder” diye konuştu. (İHA)