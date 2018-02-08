İHRACATTA TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONU İSTANBUL

İHRACATI EN FAZLA ARTAN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ OLDU …

Yılın ilk ayında İstanbul'dan gerçekleştirilen ihracatın en fazla arttığı sektörün zeytin ve zeytinyağı olduğu görülürken zeytin ve zeytinyağı ihracatının, Ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,8 artarak 11 milyon 239 bin dolar düzeyinde gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu dönemde ihracatın en fazla arttığı sektörler sıralamasında, yüzde 60,2 ile madencilik ürünleri ikinci sırada yer alırken, madenciliği yüzde 48,1 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 44,5 ile de su ürünleri ve hayvansal mamullerin izlediği saptandı.

İHRACATI EN FAZLA AZALAN SEKTÖR GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ …

Bu dönemde ihracatı en fazla azalan sektör yüzde 73,9 ile gemi ve yat olurken, gemi ve yat sektörünün geçen yıla göre bu yılın aynı döneminde 13,9 milyon dolara gerilediği anlaşıldı. İstanbul'da mücevher sektörünün ihracatı, yüzde 32,3'lük azalışla 183,7 milyon dolardan 124,4 milyon dolara düşerken mücevher, ihracatında en fazla azalış olan ikinci sektör olarak belirlendi. İhracatında azalış olan diğer sektörler, yüzde 27,2 ile savunma ve havacılık, yüzde 10,7 ile süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 1,9 ile de yaş meyve ve sebze olarak tespit edildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI …

Ocakta İstanbul'dan en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke, 613,2 milyon dolarla Almanya olurken, Almanya'yı 351,9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 279,5 milyon dolarla İtalya ve 248,5 milyon dolarla İspanya’nın takip ettiği görüldü. Söz konusu dönemde İstanbul'dan yapılan ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise Jamaika oldu. Jamaika'ya İstanbul'dan gerçekleştirilen ihracat, bu yılın Ocak ayında 9 milyon 948,9 bin dolara yükseldiği tespit edildi.(Bülten)busabahmalatya.com