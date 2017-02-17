17 Şubat 2017 Cuma

İhracatçılara yeşil pasaport müjdesi

İhracatçıların en büyük sorunlarından bir tanesi de yurtdışına çıkmak istediklerinde yaşadıkları vize problemi. Bu doğrultuda ihracatçılar için yeni çalışmalar yapıldığını ifade eden Malatya Tarım ve Sanayi İhracatçıları Derneği Başkanı Ali Rıza Boyraz, “Yeşil pasaportun ihracatçıya verilmemesi büyük bir garabet ve büyük bir eksiklikti” dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 13:05
İhracatçılara yeşil pasaport müjdesi

  İhracatçıların bugüne kadar yaşadığı en büyük sıkıntılarından bir tanesi yurt dışına gitmek istediklerinde karşı karşıya kaldıkları vize sıkıntısı olduğunu dile getiren Başkan Boyraz, ihracatçıların birçok gümrük kapısında beklediklerini söyledi.

KİMİ İHRACATÇIMIZA VİZE VERMİYORLARDI
  Son girişimleriyle bu konuda bir sonuca varıldığını ifade eden Başkan Boyraz, “İhracatçıların kimine vize veriyorlardı, kimi ihracatçımıza da vize vermiyorlardı. Bunu son girişimlerimizle Başbakanımıza, bakanlarımıza attığımız mesajlarla, anlatımlarımızla şöyle bir sonuca varıldı: Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2, 25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100 milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek” diye konuştu.

BU PROBLEM ÇÖZÜLDÜ GİBİ
  Malatya’da 70 ihracatçıdan 50’sinin yeşil pasaport alabileceğini kaydeden Başkan Boyraz, “Şu anda da yeşil pasaport verilme aşamasında. Bu problem çözüldü gibi. Tam istediğimiz gibi değil ama yine de iyi. Malatya’da 70 tane ihracatçımız var ve en az 50 ihracatçımız yeşil pasaporttan yararlanır. Zaten bu çok olağan dışı bir şey değil. İhracatçıya yeşil pasaport verilecek denilmesin. Yeşil pasaportun ihracatçıya verilmemesi büyük bir garabet ve büyük bir eksiklikti. Türkiye’de şu an bir milyonun üzerindeki devlet memuruna yeşil pasaport verilmiş. Kocası öğretmen diye hanımına da yeşil pasaport verilmiş” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL
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