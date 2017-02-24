Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salonunda, Meclis Başkan Vekili Ali Seydi Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; 2016 yılı kesin hesabı, derece ve aidiyet ücretlerinin tespiti, teknokentin sermaye artışına iştirak edilmesi ve 2017 iş planı konuları oy birliğiyle kabul edildi.

İŞSİZLİK YARIYA İNMİŞ OLACAK

Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler veren MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da ‘İstihdam Seferberliği Toplantısı’nın yapıldığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde bir istihdam seferberliği ilan etti. Her işletmenin en az artı bir istihdam sağlamasına yönelik Cumhurbaşkanımız TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan söz aldı. Ülkemizde 1,5 milyon işletme var. Buda 1,5 milyon kişiye iş istihdamı sağlamak demektir. Türkiye işsiz sayısı 3,5 milyon, yani bu 1,5 milyonu istihdam edersek işsizliği yarıya indirmiş olacağız. İş dünyası olarak, bu seferberliğe en büyük desteği yine bizler vereceğiz” dedi.

İSTİHDAM SAĞLAYIN

Özel sektör işverenleri tarafından İŞ-KUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınan ilave bir kişi istihdamı için, işverene 666 TL Sigorta Primi Desteği, 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere toplamda 773 TL destek sağlanacağını aktaran Başkan Erkoç, “Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 2 bin 177 TL iken sağlanan destek ile işveren sadece net ücret olan bin 404 TL ödeyecek. Malatya iş dünyasını Türkiye'nin geleceği için en az artı bir istihdam sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

CİDDİ YATIRIMLAR SÖZ KONUSU

“Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında Malatya OSB’de yatırım yapacakların 6’ncı bölge teşvikinden yararlanacağını kaydeden Erkoç, “Malatya’ya cazibe merkezi olarak şuana kadar ciddi yatırımcılar Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Destek Ofisi’ne müracaat etti. Bakanlığın bu destekleri ile beraber, Malatya cazibe merkezi projesi içerisinde 23 ilden en fazla yararlanacak il konumunda gözüküyor. Gelen yatırımcılarla birebir ben, valimiz ve diğer ilgili arkadaşlarda yakından ilgileniyoruz. Cazibe merkezi imkanlarından yararlanıp, yatırım yapmak isteyen ciddi firmalar var. Bunun takipçisi olacağız. Bunu gerçekleştirirsek, Malatya’nın işsizlik oranını da daha aşağı çekme; istihdam ve üretimi artırma noktasında ciddi bir avantajı da yakalamış olacağız” şeklinde konuştu.

İHRACAT RAKAMLARI

Malatya’nın Ocak 2017 ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgiler veren Erkoç, “Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Malatya’nın Ocak 2017 ihracatı, Ocak 2016 ihracatına göre; yüzde 22 oranında artış gösterdi. TİM verilerine göre; Ocak 2017’de 30 milyon 349 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Ocak 2016’da ise 24 milyon 751 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı. Yılın ilk ihracat rakamı bir önceki döneme göre; yüzde 22,61 oranında artış göstermiş oldu. Malatya Gümrüğü üzerinden yapılan ihracatın 13 milyon 104 bin doları Kuru Meyve ve Mamullerinden, 10 milyon 715 bin doları Hazır Giyim ve Konfeksiyondan, 1 milyon 563 bin doları Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullerinden ve 1 milyon 457 bin doları ise tekstil ve ham maddelerinden sağlandı. Malatya ihracatının en önemli ikinci kalemini oluşturan Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü Ocak 2016’ya göre yüzde 77,20 oranında artış gösterdi. Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe Ocak 2016’da 6 milyon 47 bin dolar ihracat yapılmıştı” diye konuştu.

İHA