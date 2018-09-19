Hisarcıklıoğlu konferans verdi

Battalgazi Belediyesi tarafından ‘Yerel Yönetimlerin Ekonomik Kalkınmadaki Rolü’ konulu konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçmiş ve gelecek yüzyılların yöneticisi olma vizyonu ile çalıştıklarını belirterek, “Bizler belediyeciliği sadece seçilmiş bir dönem olarak algılamıyoruz. Geçmiş yüzyılların ve gelecek yüzyılların nasıl belediye başkanı olunur o vizyon içerisinde bir görev tanımlaması yapıyoruz. Markalar alınıp satılabilir. Oysa bizim hedeflediğimiz şehirler kimlikli şehir, belleğini koruyan şehir, hafızasını koruyan şehirdir” diyerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de, cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine dikkat çekerek, “Biz olmayan bir şeyin hesabını yapıp kafamızı karıştırmayalım. Biz gün kazanıp yiyen veya maaş alıp geçinen insanlarız. Ülkede huzur, güven, birlik ve beraberlik olması her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Başkan Gürkan tarafından ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ takdim edildi. Hisarcıklıoğlu, “Öncelikle benim için büyük bir onur olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin beyin tarafıma tevdi ettiği hemşirelik beratından dolayı başta Battalgazi Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerine ve değerli Malatyalı hemşerilerime teşekkür ediyorum, büyük bir onur. Aslında Malatyalı olmak bir ayrıcalık. Selahattin başkan güzel bir şey söyledi. ‘Bizden her şey çıkar ama Vatan haini çıkmaz’ dedi. Aslında Malatya'yı en güzel tarif eden sözlerden birisi. Benim için önemli olan ve en büyük anlamı Battalgazi Belediyesi’nin bana fahri hemşirelik beratını vermiş olması. Benim için, ailem için, gerek çocuklarım için büyük bir onur. Bundan dolayı teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. (Bülten)