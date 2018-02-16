HERKES ARAÇ ALIP SATAMAYACAK!

Bundan sonra herkes ikinci el otomobil satamayacak. İkinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu yeni düzenlemeyi desteklediklerini ifade eden Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, BUSABAH gazetesine konuşarak değerlendirmelerde bulundu.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlenmesinin çok iyi bir gelişme olduğunu dile getiren Başkan Kutsal, bu vesileyle de trafikte bulunan hurda araçların trafiğe çıkışının engellenebileceğini söyledi.

BU ARAÇLARIN YASAKLANMASI GEREKİYOR

Bu düzenlemenin bildiği kadarıyla tüm araçlar için yapılmayacağını ifade eden Başkan Kutsal, “Bu yeni düzenlemeyle bu araçların yasaklanması gerekiyor. Benim bu gelişmede edindiğim bilgiye göre bu düzenleme bütün araçlar için yapılmayacak. Mesela galerici üzerine 5-10 tane araç alıp artık bir başkasına devredemeyecek. Eğer araç alan ve ya satan kişi aracın motor hacmi 1600 CC’nin altındaysa bununla ilgili o kişiden 10 bin lira civarında bir Özel Tüketim Vergisi meydana gelecek. Bu düzenlemede vatandaşlara aracınızı satmayın diyorlar ama ben bunun içeriğini tam bilemiyorum” diye konuştu.

HERKES ARAÇ ALIP SATIYOR

Dernek olarak bu düzenlemeyi desteklediklerini belirten Başkan Kutsal, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız bu yeni düzenlemeyle araçlarını istediği satamayacak diye bir şey yok. Vatandaşlarımız araçlarını istediği zaman satabilir ama bu düzenlemenin 16 yaşından büyük olan araçlar için geçerli olacağını düşünüyorum. Ayrıca herkes artık araç alıp satıyor. Bu yeni düzenlemeyle bir nevi onun da önüne geçilecek. Hiç esnaf olmadan, galerici olmadan sürekli araç alıp satan insanlar var. Ben bu düzenlemenin asıl bunun için yapıldığını tahmin ediyorum. Yani böyle hem vergi kaçağı kaybı meydana geliyor hem de araçlar sürekli el değiştiriyor. Hırsızlık, dolandırıcılık gibi olayların da önüne geçilebilecek. Bu yeni düzenlemeyi biz dernek olarak destekliyoruz.”busabahmalatya.com