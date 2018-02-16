Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116152
ALTIN
163.212
DOLAR
3.7496
STERLİN
5.2566
EURO
4.6611
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

HERKES ARAÇ ALIP SATAMAYACAK!

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlenmesini değerlendiren ve herkesin araç alıp sattığını ifade eden Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, “Bu yeni düzenlemeyle bir nevi onun da önüne geçilecek” dedi.

HERKES ARAÇ ALIP SATAMAYACAK!

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlenmesini değerlendiren ve herkesin araç alıp sattığını ifade eden Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, “Bu yeni düzenlemeyle bir nevi onun da önüne geçilecek” dedi.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 12:01
HERKES ARAÇ ALIP SATAMAYACAK!

Bundan sonra herkes ikinci el otomobil satamayacak. İkinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması gerekecek. Bu yeni düzenlemeyi desteklediklerini ifade eden Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, BUSABAH gazetesine konuşarak değerlendirmelerde bulundu.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlenmesinin çok iyi bir gelişme olduğunu dile getiren Başkan Kutsal, bu vesileyle de trafikte bulunan hurda araçların trafiğe çıkışının engellenebileceğini söyledi.

BU ARAÇLARIN YASAKLANMASI GEREKİYOR

Bu düzenlemenin bildiği kadarıyla tüm araçlar için yapılmayacağını ifade eden Başkan Kutsal, “Bu yeni düzenlemeyle bu araçların yasaklanması gerekiyor. Benim bu gelişmede edindiğim bilgiye göre bu düzenleme bütün araçlar için yapılmayacak. Mesela galerici üzerine 5-10 tane araç alıp artık bir başkasına devredemeyecek. Eğer araç alan ve ya satan kişi aracın motor hacmi 1600 CC’nin altındaysa bununla ilgili o kişiden 10 bin lira civarında bir Özel Tüketim Vergisi meydana gelecek. Bu düzenlemede vatandaşlara aracınızı satmayın diyorlar ama ben bunun içeriğini tam bilemiyorum” diye konuştu.

HERKES ARAÇ ALIP SATIYOR

Dernek olarak bu düzenlemeyi desteklediklerini belirten Başkan Kutsal, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız bu yeni düzenlemeyle araçlarını istediği satamayacak diye bir şey yok. Vatandaşlarımız araçlarını istediği zaman satabilir ama bu düzenlemenin 16 yaşından büyük olan araçlar için geçerli olacağını düşünüyorum. Ayrıca herkes artık araç alıp satıyor. Bu yeni düzenlemeyle bir nevi onun da önüne geçilecek. Hiç esnaf olmadan, galerici olmadan sürekli araç alıp satan insanlar var. Ben bu düzenlemenin asıl bunun için yapıldığını tahmin ediyorum. Yani böyle hem vergi kaçağı kaybı meydana geliyor hem de araçlar sürekli el değiştiriyor. Hırsızlık, dolandırıcılık gibi olayların da önüne geçilebilecek. Bu yeni düzenlemeyi biz dernek olarak destekliyoruz.”busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı TicaretiIkinci El Araç Alım SatımMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatçılarla İstişare Toplantısı
İhracatçılarla İstişare Toplantısı
Türkiye’de otomatik sayaç okumaya en büyük yatırım Dicle Elektrik’ten
Türkiye’de otomatik sayaç okumaya en büyük yatırım Dicle Elektrik’ten
YEŞİLTEPELİLER“HALK EKMEĞİ” BÜFESİ İSTİYOR
YEŞİLTEPELİLER“HALK EKMEĞİ” BÜFESİ İSTİYOR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim