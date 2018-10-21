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Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 14:49
Her gün 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

İsraf yapılan kalemlerin en büyüğünün gıda olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İhtiyaçtan fazlası her zaman lükstür ve israftır. En çok israf yaptığımız alanlardan birisi de gıda sektörü. Bunun içinde ekmek, meyve-sebze, gibi en sık tükettiğimiz yiyecekler başı çekiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl ki verilerine göre her yıl üretilen 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf oluyor ve bu 214 milyar liralık bir kayba neden oluyor. İsraf edilen gıdanın 4’te 1’i ile dünyada açlık çeken 800 milyon kişiyi doyurmak mümkün. Hızla artan nüfus ve kaynakların azalması, kısa zamanda gıda ve su konusunda önemli sorunlar yaşanacağını işaret ediyor. Halen bu sorunla yıllardır baş etmeye çalışan ülkeler var. Gıdada israfı mutlaka önlemeliyiz. Kampanyalar ve kamu spotları bu konuda farkındalık oluşturacak kadar yeterli kalmıyor. Her yıl binlerce ton meyve sebze ve milyonlarca ekmeği çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz” ifadelerinde bulundu.

"EKMEK İSRAFI YILDA 7,5 MİLYAR TL’LİK KAYBA NEDEN OLUYOR”

Ekmeğin mukaddes olduğunu ve israf edilmemesi gereken en önemli gıda olduğunu vurgulayan Palandöken, “Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor ve bu israfla her yıl 7,5 milyar TL’lik ekonomik bir kayıp veriyoruz. Bizim kültürümüzde ekmek mukaddestir. Bu kadar ekmeğin çöpe atılmasının dinimizde yeri olmadığı gibi ekonomimize de ciddi zarar veriyor. Hâlbuki buğday tanesinden fırınlara ve evlerimize girene kadar ekmeğin ne kadar değerli ve önemli olduğu bilincine varmalıyız. Okullarda, evlerimizde bu bilinç küçük yaşlardan itibaren verilmeli. Kamu spotları da oluşturularak bu sonu gelmez israfa artık dur dememiz lazım. Ülkemizin kaynaklarını boşa harcamak bu ülkeye ihanettir" şeklinde konuştu. (İHA)

İHA

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