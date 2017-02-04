Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin annesinin vefatı dolayısıyla Malatya’ya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı da makamında ziyaret etti. Malatya'nın her geçen gün daha da gelişip güzelleştiğini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür etti.

TEBRİK EDİYORUM

Yapılan hizmetleri takip ettiğini kaydeden Başkan Erkoç, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Malatya'yı gezdik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveri ile çalışmakta. Her gelişimde yeni bir güzellik, yeni bir cadde, yeni değişiklikler görmekteyim. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Başkanımızla birçok konuda istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de sağ olsun tecrübelerini bizimle paylaştılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir siyasetçi, yerel yönetici” şeklinde konuştu.

BİRBİRİMİZE BENZİYORUZ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Kahramanmaraş’ın önemli bir il olduğunu belirtti.

Her ilin kendi çapında güzel yatırımları olduğunu söyleyen Başkan Çakır, “Kahramanmaraş aynı zamanda önemli bir komşumuz. Malatya ölçeğinde baktığımız zaman, Kahramanmaraş ile Malatya birbirine benziyor. Kültürü, gelişimi, insan yapısı bakımından birbirimize benziyoruz. Yerelde Kahramanmaraş ile karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Şehirlerin sorunları birbirine yakındır. Her ilin kendi çapında ve önceliğine göre güzel yatırımları bulunmaktadır. Başkanımızla istişarelerimiz devam ediyor. Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ