Hastanenin hizmete ara vermesi ile birlikte mevcut sağlık personelinin merkez hastanelerde görev yapmaya devam ettiğini, kendilerinin ise sözleşme ve protokollerinin 2 yıl süreyle devam ediyor olmasına rağmen işten çıkarılma durumuyla karşı karşıya olduklarını iddia eden hastane personeli Murat Okka, işten çıkarılma korkusu yaşadıklarını ifade etti.

Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin uzun süredir mutfak personeli olarak çalıştıklarını, ancak bir anda işlerini kaybetmeyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Okka, "Hastane Başhekimliği ve yemek ihalesini alan firma yetkilileri bize işten çıkarılacağımızı söyledi. Bu haksızlığa birlerinin dur demesi lazım" dedi.apple-converted-space">

“EV KİRALARIMIZI NASIL ÖDEYECEĞİZ”

Murat Okka, "Bizler mutfak personelleri olarak yıllardır, hastane personeli ve hastalara yemek hizmeti sunuyoruz. Hastanenin fiziki şartlarının iyi olmasını, daha iyi şartlarda hizmet vermesini anlarız ve bu bizleri mutlu eder. Ama bir taraf onarılırken diğer tarafta biz çalışanların hayatları yıkılmasın. Ailelerimiz var, çocuklarımız var. Eğer işten çıkarılırsak evimize nasıl ekmek götüreceğiz, çocuklarımızı nasıl okutacağız, ev kiralarımızı nasıl ödeyeceğiz. İlgili kurumların bizlerin hakkını gözetmesini, destek olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Okka, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Hasan Çalık Devlet Hastanesi yetkililerinden yardımcı olmalarını istedi. Hasan Çalık Devlet Hastanesi yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İHA