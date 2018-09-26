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Hamsi 12, sazan 10 TL…

Av yasağının kalkması ile balıkçılar denize açılırken, balık çeşitleri ise Malatya'daki tezgahlarda yerini almaya başladı. Hamsi 12, istavrit 5,sazan 10 TL’den alıcıya sunuluyor.

Hamsi 12, sazan 10 TL…

Av yasağının kalkması ile balıkçılar denize açılırken, balık çeşitleri ise Malatya'daki tezgahlarda yerini almaya başladı. Hamsi 12, istavrit 5,sazan 10 TL’den alıcıya sunuluyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:41
Hamsi 12, sazan 10 TL…

Sezonun başlaması ile birlikte Malatya’da balıklar tezgahları süslemeye başladı. Esnaf Murat Ölmez, sezonun açılması ile birlikte balık çeşitlerinin tezgahlarda yerini aldığını belirterek, “Balık fiyatlarımız şuanda uygun. Hamsiyi 12 TL satıyoruz, istavriti 5 TL’ye satıyoruz; hamsi 10 TL, sazan 10 TL. Mevsim başı olduğu için fiyatlarımız uygun, havaların soğuk olmasıyla birlikte talep daha da artar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir diğer balıkçı Emre Acı da, sezonun yeni açıldığını ve şuan fazla bir talep olmadıklarını ifade ederek “Havaların soğuk olmasıyla birlikte yoğunluk olacaktır. Fiyatlarımız uygun, Malatyalı vatandaşlarımızı, kasap pazarına bekliyorum, şuanda mevsim yeni açıldığı için fiyatlarımız uygundur” diye konuştu.

Esnaflar, şuan tezgahlarda balık çeşitlerinin tamamını olduğunu da belirterek fiyatların biraz daha düşeceğini söylediler. 

İHA

Son Güncelleme: 26.09.2018 17:42
Anahtar Kelimeler:
BALIK FİYATLARIMalatya
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