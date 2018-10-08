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“Haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı”

Fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerin satışı karşılığında üretici ve tedarikçiye yapılan ödemeyi düzenleyen yönetmelik değişikliğini açıklayan ve bu düzenlemenin esnaf ve sanatkarları kapsamadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yeni düzenleme esnaf ve sanatkarımızı büyük ve zincir marketlerin haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı” dedi.

“Haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı”

Fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerin satışı karşılığında üretici ve tedarikçiye yapılan ödemeyi düzenleyen yönetmelik değişikliğini açıklayan ve bu düzenlemenin esnaf ve sanatkarları kapsamadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yeni düzenleme esnaf ve sanatkarımızı büyük ve zincir marketlerin haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:28
“Haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kar marjıyla ilgili konuşarak, fiyatı tarife ile belirlenen ürünlerin satışı karşılığında üretici ve tedarikçiye yapılan ödemeyi düzenleyen yönetmelik değişikliğinin esnaf ve sanatkarı kapsamadığını dile getirdi. 

HAKSIZ REKABETTEN KORUMAYI AMAÇLIYOR

Yapılan değişikliklerin bazı kesimlerde kafa karışıklığına neden olduğunu dile getiren Başkan Palandöken, “Geçtiğimiz günlerde Perakende Ticaret Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik bazı kesimlerde kafa karışıklığına sebep oldu. Üretici ve tedarikçiye yapılan ödemelerin azami fiyat yüzdesini belirleyen bu düzenleme, üretici, tedarikçi ile esnaf ve sanatkarımızı haksız rekabetten korumayı amaçlıyor. Söz konusu düzenleme, üreticinin esnaf ve sanatkarımıza verdiği mallarında üreticiye ödeyeceği fiyatı belirlemiyor. Fırıncılar eskiden olduğu gibi bakkal esnafına kendi aralarında anlaştıkları fiyattan ekmek vermeye devam edebileceklerdir” şeklinde konuştu.

BAKKALLARIMIZI KAPSAMAMAKTA

Başkan Palandöken, “Yeni düzenleme ile fiyatları meslek odalarınca tarifeye bağlanan mallar için üretici ve tedarikçiye yapılacak ödemeler, tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden az olmayacak. Ancak bu düzenleme, kanunda esnaf ve sanatkâr işletmesi olarak tanımlanan bakkallarımızı kapsamamaktadır. Yeni düzenleme yalnızca büyük ve zincir marketler, bayi işletmeleri ve özel yetkili işletmeleri kapsıyor. Son yapılan düzenlemenin bazı kesimler tarafından yanlış yorumlanması yüzünden üreticilerin bir kısmı, perakende sektöründeki esnafımıza sattığı ürünlerin fiyatlarını artırdı. Zaten düşük sermaye ile satış yapan esnafımızın kar marjları bu yanlış anlaşılma yüzünden iyice kısıtlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

“DENETİM MEKANİZMASININ ÖNEMİ ANLAŞILDI”

Bu düzenlemenin haksız rekabetten korunmak için çıkarıldığını belirten Başkan Palandöken, “Bu yeni düzenleme esnaf ve sanatkarımızı büyük ve zincir marketlerin haksız rekabetinden korumak için çıkarıldı. Bakkal esnafı, fırıncı ile ikili ilişkileri doğrultusunda belirlenen fiyatlarda ekmek satın almaya devam edebilecek. Bu yönetmelik değişikliği yayınlandığı gün söylediğimiz gibi, sistemin sağlıklı işlemesinde denetim mekanizmasının önemi anlaşıldı. Üreticilerin ve tedarikçilerin esnafımıza ürün satarken birim fiyatını gereksiz yere yükseltmesinin önüne geçilmeli” ifadelerine yer verdi. 

İHA

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Bendevi Palandöken
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