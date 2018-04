Habur'u yenilemeye çalışacağız

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, Habur’un Türkiye’nin özellikle transit geçişinde ve ihracatında önemli kapılarından birisi olduğunu vurguladı.

Özellikle ihracatçı ve ithalatçılardan gelen talep üzerine tek durak esasına göre Habur Sınır Kapısı’nı yeniden dizayn edeceklerini belirten Bakan Tüfenkci, “Çok yakında işletici firmamızla yeni bir sözleşme yaparak revize çalışmalarına başlayacağız” dedi. Bakan Tüfenkci, Habur’u dizayn etmekteki amacın ihracatı ve karınca diye tabir edilen günü birlik çıkışlarda Şırnaklıların ve bölge halkının çıkışlarını rahatlatmak olduğunu kaydederek konuşmasına şöyle devam etti: “Modernize edeceğimiz yapıyla birlikte Türkiye’nin imajına ve büyüklüğüne yakışır yolcu giriş çıkış salonları ve kapı oluşturmak istiyoruz. Giriş çıkışları rahatlatmak için yaptığımız karayolu köprüsü de bitti. Yerinde yapacağımız tespitlerle beraber o köprüleri de hizmete almak istiyoruz. Tır geçişlerini de ayrı bir yol üzerinden yapıp hızlandıracağız. Bölgenin hassasiyetinden dolayı Kuzey Irak’taki otorite boşluğundan dolayı bir takım sıkıntıların olabileceğini düşünerek güvenlik önlemlerini tam olarak sağladıktan sonra araç girişini gerçekleştiriyoruz. Özellikle backscatter ve x-ray cihazımızla bomba ve mühimmat araması, çay ve tütün aramaları yapıyoruz aynı zamanda bunları dedektör köpeklerimizle gerçekleştiriyoruz. Araçların hem fiziki anlamda hem de teknik olarak kontrollerini yaparak Türkiye ye girişlerini sağlıyoruz.”

HER DAİM SANDIKTA HESAP VERMEYE HAZIRIZ

Bakan Tüfenkci, basın mensuplarının sorusu üzerine 24 Haziran’daki seçimlerin hem ülke hem de tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da her zaman ifade ettiği gibi seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:“MHP’nin gün belirterek seçim zamanı istemesi ve Türkiye’nin gelmiş olduğu durum itibariyle yani iç ve dış tehditlerin arttığı, ekonomi üzerinde bir operasyon yapılmaya çalışılması ve kamuoyunda genel bir beklenti haline gelmesi seçimleri kaçınılmaz hale getirdi. AK parti olarak seçimlere her daim hazır bir partiyiz. Gerek teşkilatlarımız gerek genel merkezimiz gerekse hükümetimiz milletimize hizmet ederken her daim sandıkta hesap verecek şekilde kendimizi programlamıştık. Dolayısıyla millete hizmet aşkıyla yürürken elbetteki milletimizin sandıkta onay vermesiyle inşallah daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Bir an evvel milletimizin 16 Nisan’da onay verdiği başkanlık sistemine geçerek mevcut sistemin de hastalıklarını gidererek yolumuza daha hızlı ve kararlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bunun için de milletten 24 Haziran’ da yeniden yetki isteyeceğiz. İnşallah millet de istikrardan ve güvenden yana oy kullandığında iş dünyasının önündeki belirsizlikler de ortadan kalkmış olacak. Yatırım yapmak ve adım atmak isteyenler de önünü görerek hareket edecek.

Yeniden yapılanmış eski alışkanlıklarını bir kenara bırakmış bir Türkiye, yeniden aşkla heyecanla büyüme hikayesini taçlandırarak devam edecek. Yeniden seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”