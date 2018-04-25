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Gram Altın 174 Liraya Düştü

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,30 lira oldu. Altının düşüşe geçtiği bildiriliyor.

Gram Altın 174 Liraya Düştü

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 174,30 lira oldu. Altının düşüşe geçtiği bildiriliyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:29
Gram Altın 174 Liraya Düştü

174,10 liradan alınan 24 ayar külçe altın 174,30 liradan, bin 147 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 166 liradan, 159 liradan alınan 22 ayar bilezik 163 liradan, bin 121 liradan alınan lira ziynet bin 141 liradan, 561 liradan alınan Yarım Ziynet 571 liradan ve 280 liradan alınan çeyrek ziynet 285 liradan satılıyor.

Altındaki bu durumu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları düşüşe geçti. Bu durum özellikle düğün yapacakları sevindirdi. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının bu şekilde düşüşe devam edeceği öngörülüyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,0970 liradan, euro ise 5,0070 liradan dün güne başladı. 4,0950 liradan alınan dolar 4,0970 liradan, 5,0050 liradan alınan euro ise 5,0070 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,0580 liradan, euro ise 4,9780 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günün ilk yarısında yüzde 0,68'lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 757,14 puanlık azalışla 110 bin 175 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 1,36, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti.

Selahattin Bayrak - Busabah Gazetesi 

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