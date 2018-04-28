Gram Altın 171 Liraya Düştü

171,20 liradan alınan 24 ayar külçe altın 171,40 liradan, bin 130 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 149 liradan, 156 liradan alınan 22 ayar bilezik 161,50 liradan, bin 105 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 125 liradan, 552 liradan alınan yarım ziynet 562 liradan ve 276 liradan alınan çeyrek ziynet 281 liradan satılıyor.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,0660 liradan, euro ise 4,9260 liradan dün güne başladı. 4,0640 liradan alınan dolar 4,0660 liradan, 4,9240 liradan alınan euro ise 4,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,0720 liradan, euro ise 4,9520 liradan satılmıştı.