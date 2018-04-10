Giyilebilir teknoloji ile sanayide seri üretim araştırması

Uludağ Üniversitesi, “Endüstri 4.0” çalışmaları yürüten firmalar için önemli bir projeye imza attı. Üniversite, sanayide giyilebilir teknolojilerden olan “artırılmış gerçeklik gözlüğü”nün seri üretimde kullanılıp kullanılmayacağını araştırarak oldukça yeni olan “nöroergonomi”yi Türkiye’de ilk kez sanayi için uygulamış olacak.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Tülin Gündüz’ün yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Otomotiv İmalatında Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Kullanımının Bilişsel Yüke Etkisinin Araştırılması” adlı TÜBİTAK 1001 Projesi başlıyor.

Acıbadem Üniversitesi’nden Nörolog Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu ile Elektrik ve Elektronik Yük. Müh. Önder Tokçalar’ın da yer aldığı proje, TOFAŞ’ta gerçekleştirilecek.

Proje yürütücüsü UÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Tülin Gündüz, TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek ve TOFAŞ Üretim Teknolojileri Müdürlüğünden Necdet Barışıker ile birlikte Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Projelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger’i ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Ulcay, dünyanın “Endüstri 4.0” ile birlikte ekonomiden sosyal düzene kadar bir değişim sürecine girdiğini, Uludağ Üniversitesi’nin de sektörlerin bu yöndeki gereksinimlerini hızlı, güvenilir ve yenilikçi anlayışla karşılayabilmeleri için araştırmalar yaparak bu sürece katkıda bulunduğunu söyledi. Ulcay, bu projede uygulama alanını Üniversite’ye açan TOFAŞ’a teşekkür etti.

TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek de, tasarımda, üretimde, satış ve satış sonrasında teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanma zorunluluklarına dikkat çekerek, “Teknolojinin bazen insanla zorlandığı durumlar ortaya çıkabiliyor. Hocamın seçtiği konu da, revaçta olan konulardan. Bizim verimlilik, hatasızlaştırma çalışmalarımızın temeli bu çalışmalar. Onun için sonucunu merakla bekliyoruz” dedi.

TOFAŞ Üretim Teknolojileri Müdürlüğünden Necdet Barışıker de, Tofaş olarak Endüstri 4.0’ı yakından takip ettiklerini ve ileri uygulamalara digital uygulamaları da ilave ettiklerini belirterek, “Artırılmış gerçeklik gözlüğünü lojistikte parça sıralama işlerinde kullanacağız. Bu konuda yaptığımız pilot uygulamada uzun süre gözlük kullanılamadığını gördük. Çalışanları nasıl ve ne düzeyde etkilediğini öğrenmek istiyoruz. Hocamızın projesi bu açıdan çok kıymetli bizim için. Bu tarz giyilebilir teknolojilerin endüstride daha geniş alanlarda kullanılabilmesi için böyle araştırmalara ihtiyaç var” diye konuştu.

Çalışmanın detayları

UÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Tülin Gündüz’ün verdiği bilgiye göre, projeyle, giyilebilir teknolojilerden biri olan “artırılmış gerçeklik gözlüğü”nün seri imalatta kullanılıp kullanılamayacağı araştırılacak. Tamamen gerçek üretim ortamında, gerçek çalışanlarla yapılacak araştırmada, artırılmış gerçeklik gözlüğünün, çalışanın zihinsel yükünü artırıp artırmadığı konusunda da veriler oluşturulacak ve bu etkinin yaşa, cinsiyete, deneyime göre değişiklik gösterip göstermediğine bakılacak.

Örneğin, cinsiyete göre farklılık çıkmazsa bu sonuç, imalatta giyilebilir teknoloji ile kadın çalışan istihdamının önünü açabilir. Birçok açıdan hem akademik hem de sanayiye katkıda bulunacak olan projenin ülkedeki diğer sanayi kuruluşlarına da rehber olma niteliği bulunuyor. Endüstri 4.0 çalışmalarında bulunan şirketler için, yapılabilir bir örnek olacak. Projenin sonuçları olumlu olması halinde, giyilebilir teknolojilerin otomobil imalatında seri üretimde kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak. Aynı zamanda yeni bir bilim dalı olan nöroergonomi ülkemizde ilk defa bu proje ile uygulamalı olarak çalışılmış olacak.