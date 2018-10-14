“Girişimcilerimiz yükselecek”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Pekcan, geleceğin herkesi şaşırttığını belirterek, "Bunun temel sebebi ise girişimci ruhun tarihin olağan akışını değiştirmesidir. Girişimciler tarih yazarlar. Toplumların gerçekleştireceği atılımların ilk adımlarını girişimciler atarlar" dedi.

Bakan Pekcan, girişimciliğe çok önem verdiklerinin altını çizerek, “21’inci yüzyıldaki müreffeh geleceğinin, girişimcilik kapasitemizle doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyorum. 90’lı yıllarda soğuk savaş bittiğinde hepimiz gördük ki petrol ve doğalgaz zengini ülkeler sefalet içinde kaldılar. Çünkü, geçmişlerinde girişimcilerini yok etmişlerdi. Bu bir ülke için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Girişimci bir ekonominin yüklemidir. Yüklem olmazsa cümle kuramazsınız. Yeni ürünler, yeni iş yapma teknikleri ve yenilikçi fikirlerin pazara sunmak girişimcilerin eseridir. Girişimci zihinler bir ülkenin zenginliğidir. Bu girişimci zihinleri harekete geçirecek tüm çalışmaları desteklemeli, yüreklendirmeli ve bu girişimci zihinler için gereken ekosistemleri oluşturmak için her türlü çabayı birlikte göstermeliyiz” diye konuştu. (İHA)