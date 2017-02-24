24 Şubat 2017 Cuma

Gemi Sevk ve İdare Sınavı yapılacak

Büyükşehir statüsü ile birlikte iç sulardan da sorumlu olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, iç sularda güvenli bir taşımacılık ve balıkçılık yapılması için eğitim ve düzenleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

24 Şubat 2017 Cuma 14:31
Gemi Sevk ve İdare Sınavı yapılacak

  Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde İç Sular Taşıma ve Kontrol Şube Müdürlüğü kurarak, bu alandaki çalışmalarını resmileştiren Büyükşehir Belediyesi, 35 metre ve 50 grostona kadar olan gemileri kullanabilmek için Gemi Sevk ve İdare Sınavı açıyor.

  Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Mersin Liman Başkanlığı ile birlikte önce eğitim verecek, ardından da Gemi Sevk ve İdare Sınavı yapacak. Verilecek olan eğitimin ardından yapılacak olan sınavda başarı gösteren kursiyerler, iç sularda 35 metre ve 50 grostona kadar her türlü su taşıtını kullanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI
  Gemi Sevk ve İdare Sınavına girmek isteyen 18 yaşını doldurmuş vatandaşların; sınav dilekçesi, kimlik fotokopisi, öğrenim belgesi, sağlık raporu ve 8 adet fotoğrafla birlikte Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İç Sular Taşıma ve Kontrol şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan Gemi Sevk ve İdare Sınavı ile ilgili geniş ve ayrıntılı bilgilerin ilgili müdürlüğe bizzat gelerek ya da 377 13 43 / 377 13 67 nolu telefonlardan alınabileceği kaydedildi.

 

 

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